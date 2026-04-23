Bir Psikolog Açıkladı: Kadınlar Bir Erkeğin Takipçilerine Bakarak Kiminle Flört Ettiğini Anlayabilir mi?

Bir Psikolog Açıkladı: Kadınlar Bir Erkeğin Takipçilerine Bakarak Kiminle Flört Ettiğini Anlayabilir mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.04.2026 - 16:54 Son Güncelleme: 23.04.2026 - 16:55

Erkek ve kadın beyni tamamen farklı bir dil konuşuyor. Bu fark yüzyıllardır 'kadın sezgisi' olarak romantikleştirilen şeyin aslında ölçülebilir ve açıklanabilir bir biyolojik gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Bu fark pek çok alanda kendini net bir şekilde gösteriyor. 

Psikolog Merve Ulusoy bir kadının, erkeğin sadece takipçi listesine bakarak kimi flört ettiğini anlayabileceğini ve bunun sezgiyle değil psikolojik bir mekanizmayla açıklandığını anlattı. Ulusoy, pek çok kadının yaşadığı fakat nasıl olduğuna anlam veremediği meseleyi aydınlatmış oldu.

Peki kadın beyni bu tespiti nasıl yapıyor?

Peki kadın beyni bu tespiti nasıl yapıyor?

Amigdala: Duygusal Hafıza Merkezi Amigdala tehdit, bağlanma ve duygusal örüntüleri işleyen beyin bölgesi. Kadınlarda amigdala erkeklere kıyasla çok daha aktif çalışıyor. Bu aktivite kadınların sosyal ortamlarda ince sinyalleri çok daha hızlı ve derinlemesine işlemesini sağlıyor. Bir profilin takipçi listesindeki örüntüleri fark etmek tam olarak bu mekanizmanın işi.

İnsula: Sosyal Okuma Yeteneği İnsula empati, sosyal farkındalık ve beden dilini okuma konusunda kritik bir rol oynuyor. Kadınlarda insula bağlantıları daha güçlü; bu da sosyal ipuçlarını, mimikleri ve davranış örüntülerini çok daha hızlı yorumlama kapasitesi anlamına geliyor. Dijital ortamda bu kapasite takipçi listeleri, beğeniler ve etkileşim örüntülerine yönelebiliyor.

Prefrontal Korteks Bağlantısı Prefrontal korteks karar verme, analiz ve örüntü tanıma merkezi. Kadınlarda bu bölgenin amigdala ve insulayla kurduğu bağlantı erkeklere göre daha güçlü. Bu üçlü bağlantı kadınların duygusal veriyi rasyonel analizle çok daha hızlı birleştirebildiği anlamına geliyor. Yani his gibi görünen şey aslında hızlı bir veri analizi.

Peki 'Kadın Sezgisi' Gerçek mi? Sezgi denen şeyin büyük bölümü aslında bilinçdışı veri işleme. Beyin gözlemlediği yüzlerce küçük detayı farkında olmadan analiz ediyor ve bir sonuç üretiyor. Kadınlarda bu süreç nörolojik olarak daha hızlı ve daha kapsamlı işliyor. Yani kadın sezgisi bir mit değil, biyolojik temelli bir beceri.

5. Dijital Çağda Bu Mekanizma Nasıl Çalışıyor? Sosyal medya bu mekanizmaya yeni bir alan açtı. Takipçi listeleri, beğeniler, story izleme sıraları ve etkileşim örüntüleri bilinçdışı analiz için zengin bir veri kaynağı sunuyor. Kadın beyni bu veriyi işlemek için evrimsel olarak donanımlı; dijital ortam yalnızca bu donanıma yeni bir uygulama alanı kazandırdı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
