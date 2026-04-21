article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İletişimci Yapılan Araştırmalarla Aldı: Gerçekten Televizyon Dizileri Toplumu Etkiliyor mu?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.04.2026 - 22:17 Son Güncelleme: 21.04.2026 - 22:18

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde yaşanan tatsız olayların ardından gözler şiddet içeriklerinin ön oplanda olduğu dizilere çevrildi. Dizilerde şiddetin normalleşmesinin yaşanan olaylarda payı olduğu söylendi ve ardından bununla ilgili bazı adımlar da atıldı. Peki gerçekten diziler toplumu bu kadar etkiler mi ya da diziler düzenlenirse toplum da düzelir mi?

Hem reklamcılık hem medya ve iletişim sistemleri bölümlerinden çift anadal yaparak dereceyle mezun olan Dalya Kittani, medyanın toplum üzerindeki etkisini yapılan araştırmalar üzerinden anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DXWzL...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dalya Kittani'nin anlattığına göre medya içerikleri toplumsal algıyı kesinlikle yönlendirir, ancak bu tek başına bir "neden" değildir.

Medya ile toplumsal olaylar arasında güçlü bir korelasyon (ilişki) vardır, fakat her olayı sadece medyaya bağlamak (nedensellik kurmak) doğru olmaz. 

1. Ekme Kuramı (Cultivation Theory)

  • George Gerbner tarafından ortaya atılan bu kurama göre; televizyon, gazete ve radyo gibi kitle iletişim araçlarına uzun süre maruz kalmak, insanın gerçeklik algısını şekillendirir. Çok fazla Pokémon izleyen bir çocuğun kendini Pikachu sanıp balkondan atlaması, medyanın yarattığı kurgusal dünyanın 'gerçek' gibi algılanmasına bir örnektir.

2. Yankı Odası (Echo Chamber)

  • Günümüzde algoritmalar, sosyal medyada sadece ilgimizi çeken içerikleri karşımıza çıkarır. Bu durum bizi kendi fikirlerimizin sürekli onaylandığı bir 'yankı odasına' hapseder ve dünyayı sadece bu pencereden görmemize neden olur.

3. Gündem Belirleme Kuramı (Agenda Setting Theory)

Medyanın (ve yankı odalarımızın) sürekli işlediği konular (kadın cinayetleri, ekonomik kriz, suç vb.), izleyicinin zihnindeki öncelik sırasını değiştirir. Bu durum, kişide söz konusu olaylara karşı bir yatkınlık veya duyarsızlık oluşturabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın