Farklı Görünmenin Bedeli: Melih Abuaf Saçına Mısır Örgüsü Yaptırıp Halkın Tepkisini Ölçtü

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.04.2026 - 16:39 Son Güncelleme: 21.04.2026 - 16:58

Seçtiğimiz tarz insanlara kendimiz hakkında büyük ölçüde fikir veriyor. İnsan beyni, karmaşık dünyayı anlamlandırmak için sürekli kısa yollar arıyor. Birini gördüğümüzde, zihnimiz o kişinin tarzını, kıyafetini veya saçını geçmişteki tecrübelerimizle, izlediğimiz filmlerle ya da toplumsal kalıplarla eşleştiriyor. 

İçerik üreticisi Melih Abuaf saçını mısır örgüsü yaptırıp insanların tepkisini ölçtü. Ortaya çıkan sonuç da 'önyargı' üzerine bir kere daha düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DXWgn...
Peki sebebi önyargı mı? Kültürel Kispet (Cultural Appropriation) nedir?

Baskın bir kültürün (genelde beyazların), azınlık bir kültürün (genelde siyahi, yerli veya asyalı) sembollerini, tarzlarını veya geleneklerini, o kültürün tarihini ve çektiği zorlukları hiçe sayarak 'moda' veya 'tarz' adı altında kullanmasıdır.

Neden 'Sevilmiyor' da Tartışılıyor?

Videoi üzerinden gidersek, siyahilerin bu tarzlara (örneğin cornrows) neden hassas yaklaştığını anlayabiliriz;

  • Çifte Standart: Siyahi bir kişi iş görüşmesine cornrows veya dreadlocks (rasta) ile gittiğinde 'profesyonel değil' ya da 'gettodan gelmiş' gibi ön yargılarla karşılaşırken; beyaz bir ünlü bunu yaptığında 'havalı', 'yenilikçi' veya 'moda ikonu' olarak alkışlanıyor.

  • Anlam Kaybı: Bu saç modelleri veya tarzlar, siyahi tarihinde sadece birer 'model' değil; bazen bir direniş sembolü, bazen kölelik döneminde kaçış yollarını haritalandıran bir yöntemdi. Beyaz birinin bunu sadece 'farklı duruyor' diye yapması, bu derin anlamı basitleştiriyor gibi algılanıyor.

  • Ekonomik Sömürü: Siyahilerin yarattığı bir tarzdan, beyaz moda markalarının milyonlarca dolar kazanması ama o kültüre hiçbir saygı duruşunda bulunmaması büyük tepki çekiyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
