Farklı Görünmenin Bedeli: Melih Abuaf Saçına Mısır Örgüsü Yaptırıp Halkın Tepkisini Ölçtü

Baskın bir kültürün (genelde beyazların), azınlık bir kültürün (genelde siyahi, yerli veya asyalı) sembollerini, tarzlarını veya geleneklerini, o kültürün tarihini ve çektiği zorlukları hiçe sayarak 'moda' veya 'tarz' adı altında kullanmasıdır.

Videoi üzerinden gidersek, siyahilerin bu tarzlara (örneğin cornrows) neden hassas yaklaştığını anlayabiliriz;

Çifte Standart: Siyahi bir kişi iş görüşmesine cornrows veya dreadlocks (rasta) ile gittiğinde 'profesyonel değil' ya da 'gettodan gelmiş' gibi ön yargılarla karşılaşırken; beyaz bir ünlü bunu yaptığında 'havalı', 'yenilikçi' veya 'moda ikonu' olarak alkışlanıyor.

Anlam Kaybı: Bu saç modelleri veya tarzlar, siyahi tarihinde sadece birer 'model' değil; bazen bir direniş sembolü, bazen kölelik döneminde kaçış yollarını haritalandıran bir yöntemdi. Beyaz birinin bunu sadece 'farklı duruyor' diye yapması, bu derin anlamı basitleştiriyor gibi algılanıyor.