Bir Kuaför Düzenli Müşterisinin Hamile Olduğunu Saçlarından Anladı

1. Saçın Yapısı ve Dokusu (Hormonal Değişimler)

Hamilelik başladığında vücutta östrojen ve progesteron hormonları tavan yapar. Bu durum saçın dokusunda ani değişimlere yol açar. Saç derisi normalden çok daha yağlı veya tam tersi, aşırı kuru hale gelebilir. Saç telleri bazen daha kalınlaşır ve parlar, bazen de çok daha kırılgan bir hal alır. Kuaför videoda saçı tararken veya ayırırken bu doku farkını hemen hissediyor.

2. Boya ve Kimyasal Tepkimeler

Eğer videodaki kadın saçını boyatıyorsa, kuaförün fark etmesi daha kolay. Hormonal değişimler saçın boyayı kabul etme şeklini değiştirir. Boya normalden farklı bir renk alabilir veya hiç tutmayabilir. Hamile kadınlar kimyasal kokulara karşı çok daha duyarlı hale gelirler. Müşterinin boya kokusundan rahatsız olması kuaför için büyük bir ipucudur.

3. Saçın Büyüme Hızı ve Dökülme

Hamilelikte saçlar genellikle 'dinlenme fazına' geçmez. Yani normalde her gün dökülmesi gereken saçlar dökülmez ve saç çok daha gür görünmeye başlar. Kuaför, müşterisinin saçının her zamankinden daha dolgun veya 'farklı' olduğunu el yordamıyla anlar.

4. Vücut Isısı

Hamilelikte kan akışı hızlandığı için kafa derisi normalden daha sıcak olabilir. Kuaförler sürekli kafa derisine yakın çalıştıkları için bu ısı değişimini fark edebilirler. Çünkü kafa derisindeki ısı değişimi de boyanın etkisini tamamen değiştirir. Hatta bu sebepten reglken de saç boyanmaması önerilir.