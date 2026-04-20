Bir Kuaför Düzenli Müşterisinin Hamile Olduğunu Saçlarından Anladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2026 - 09:10 Son Güncelleme: 20.04.2026 - 09:13

Hamilelik kadın bedeninde pek çok şeyi değiştiriyor. Hamilelik sadece bir 'bebek büyütme' süreci değil, kadın vücudunun her bir hücresinin, hormonların komutasıyla yeniden programlandığı muazzam bir biyolojik dönüşüm süreci. Vücutta meydana gelen bu değişimler çoğunlukla dışarıdan fark edilmeyecek kadar mikro olsa da, bazı değişimler bazı dikkatli gözlerden kaçmıyor.

Bir kuaför düzenli müşterisinin saç yapısından, onun hamile olduğunu fark etti. Ortaya ise gülümseten bir görüntü çıktı.

Peki saçlarına bakarak hamile olduğunu nasıl anladı?

1. Saçın Yapısı ve Dokusu (Hormonal Değişimler)

Hamilelik başladığında vücutta östrojen ve progesteron hormonları tavan yapar. Bu durum saçın dokusunda ani değişimlere yol açar.  Saç derisi normalden çok daha yağlı veya tam tersi, aşırı kuru hale gelebilir. Saç telleri bazen daha kalınlaşır ve parlar, bazen de çok daha kırılgan bir hal alır. Kuaför videoda saçı tararken veya ayırırken bu doku farkını hemen hissediyor.

2. Boya ve Kimyasal Tepkimeler

Eğer videodaki kadın saçını boyatıyorsa, kuaförün fark etmesi daha kolay. Hormonal değişimler saçın boyayı kabul etme şeklini değiştirir. Boya normalden farklı bir renk alabilir veya hiç tutmayabilir. Hamile kadınlar kimyasal kokulara karşı çok daha duyarlı hale gelirler. Müşterinin boya kokusundan rahatsız olması kuaför için büyük bir ipucudur.

3. Saçın Büyüme Hızı ve Dökülme

Hamilelikte saçlar genellikle 'dinlenme fazına' geçmez. Yani normalde her gün dökülmesi gereken saçlar dökülmez ve saç çok daha gür görünmeye başlar. Kuaför, müşterisinin saçının her zamankinden daha dolgun veya 'farklı' olduğunu el yordamıyla anlar.

4. Vücut Isısı

Hamilelikte kan akışı hızlandığı için kafa derisi normalden daha sıcak olabilir. Kuaförler sürekli kafa derisine yakın çalıştıkları için bu ısı değişimini fark edebilirler. Çünkü kafa derisindeki ısı değişimi de boyanın etkisini tamamen değiştirir. Hatta bu sebepten reglken de saç boyanmaması önerilir.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
