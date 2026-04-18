20 Kilo Veren Bir Kadın Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

20 Kilo Veren Bir Kadın Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.04.2026 - 19:42

Kilo vermek insanı oldukça değiştiriyor. Bu süreç, sadece fiziksel görünümü değil, aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini, özgüvenini ve genel sağlık durumunu da olumlu yönde etkiliyor. Kilo vermek, kişinin kendisini daha enerjik ve canlı hissetmesini sağlıyor. 

'15kiloveriyorum' isimli içerik üreticisi 20 kilo verdikten sonra yüzünde meydana gelen değişimi paylaştı. Ortaya çıkan fark pek çok kişiye de ilham verdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@15kilovericem...
Peki yüz ve gıdıdaki yağlar sadece kilo ile ilgili mi?

Peki yüz ve gıdıdaki yağlar sadece kilo ile ilgili mi?

Yüz ve gıdıdaki yağ birikimi sadece kiloyla ilgili değil, birçok farklı faktöre bağlı olabilir. 

  • Genetik Faktörler: Bazı insanlar genetik olarak yüz ve gıdı bölgesinde daha fazla yağ depolamaya meyillidir. Aile üyelerinizde benzer bir durum varsa, bu sizin için de geçerli olabilir.

  • Yaşlanma Süreci: Yaşlandıkça cilt kolajen ve elastin kaybederek sarkmaya başlar. Bu durum, gıdı bölgesinin daha belirgin görünmesine neden olabilir. Ayrıca, yaşla birlikte metabolizma yavaşlar ve yağ birikimi artabilir.

  • Duruş Bozuklukları: Sürekli başı öne eğerek durmak veya telefon gibi cihazlara bakmak (tekno-boyun), gıdı bölgesindeki kasları zayıflatarak ve cildi gevşeterek gıdı görünümünü artırabilir.

  • Hormonal Değişiklikler: Hormonal dalgalanmalar (örneğin, hamilelik, menopoz, polikistik over sendromu) vücudun farklı yerlerinde, özellikle yüz ve gıdı çevresinde yağ birikimine neden olabilir.

  • Tuz Tüketimi ve Su Tutulumu: Aşırı tuz tüketimi vücudun su tutmasına neden olarak yüzün daha şiş ve gıdının daha belirgin görünmesine yol açabilir.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
