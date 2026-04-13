İstanbul'da Saç Ekimi Yaptıran Yabancı İçerik Üreticisi Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2026 - 09:06

Saç dökülmesi, yalnızca bir görünüm meselesi değil, kişinin kendine bakışını ve özgüvenini derinden etkileyen bir süreç. Bildiğiniz üzere ülkemiz de saç ekiminin başkenti. Dünyanın dört bir yanından insanlar saç ekim işlemi için ülkemize geliyor. Hatta ülkemiz dünyada da başarılı saç ekimi operasyonları ile biliniyor. Hatta pek çok dizi ve filmde bunun şakası da yapılıyor. 

İstanbul'da saç ekimi yaptıran bir içerik üreticisi saç ekimi operasyonunun öncesi ve sonrasını paylaştı. Paylaşım, aynı sorunu yaşayan binlerce kişinin beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@jarnozllr/vid...
Peki saç ekimi için gerçekten bir yaş sınırı var mı?

Neden Çok Genç Yaşta Yaptırmak Riskli? 

Saç dökülmesi 18–25 yaş arasında henüz aktif ve öngörülemeyen bir seyirdeyse operasyon erken sayılır. Bugün ekilen sağlıklı kökler, ilerleyen yıllarda çevre saçların dökülmesiyle 'adalara' dönüşebilir. Yani 10 yıl sonra doğal görünmeyen, yamalı bir tablo ortaya çıkabilir. Çoğu saç ekimi uzmanı 25 yaşını bir eşik olarak görür. Bu yaşa kadar dökülmenin seyri ve nihai tablosu daha net oturur. Ancak bu kesin bir kural değil; belirleyici olan yaştan çok dökülmenin stabil hale gelip gelmediğidir.

Dökülme Nedir, Nasıl Anlaşılır? 

Son 1–2 yıldır dökülmenin hız kesmesi ve belirgin bir ilerleme göstermemesi stabilizasyon olarak kabul edilir. Dermatolog kontrolünde yapılan saç analizi ve trikoskopi bu süreci değerlendirmenin en güvenilir yoludur.

Genç Yaşta Yaptırmanın Avantajları 

Donör bölgedeki kök yoğunluğu genç yaşta daha fazladır. Bu da daha kaliteli ve doğal görünen bir sonuç anlamına gelir. Erken yaşta yapılan başarılı bir operasyon, kişinin yıllarca özgüvenle yaşamasını sağlayabilir.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
