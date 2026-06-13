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TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi. Şamil Tayyar, “Utanmaz adam, ahlaksızlığa devam ediyorsun” derken İslam Memiş ise “Şovmensin sen” yanıtını verdi. O anlar canlı yayına yansıdı.
Programın ardından ise Şamil Tayyar bir paylaşımda bulunarak İskan Memiş’in incelenmesi gerektiğini kaydetti.
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İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi.
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Şamil Tayyar: "İslam Memiş, mercek altına alınmalı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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