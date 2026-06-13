İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi.

Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından AKP’li Şamil Tayyar, X hesabından bir paylaşım yapmış ve “Günün iki kaybedeni” mesajıyla Özgür Özel ile İslam Memiş’in fotoğrafını paylaşmıştı. Tayyar, o paylaşımına ise “'Günün iki kaybedeni. Biri CHP’deki yoldaşlarını, diğeri altın yatırımcılarını batırdı” notunu düşmüştü.

Şamil Tayyar’ın bu paylaşımından sonra İslam Memiş, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına konuk oldu. Canlı yayında karşı karşıya gelen ikilinin arasındaki tartışma kısa sürede hakarete varan ifadelere ulaştı.

İslam Memiş ve Şamil Tayyar arasında diyalog şu şekilde gerçekleşti:

> İslam Memiş: Ben sizin Twitter'dan onun bunu fotoğrafını koyup da ergen çocuklar gibi hesap mı soracağım?

> Şamil Tayyar: Terbiyesizlik yapma. Bu milleti kandırmayın. 8 bin TL diyeceksin, 6 bin TL olacak, bundan da mı utanmıyorsunuz?

> İslam Memiş: Vay be Şamil Tayyar utanmaktan ve terbiyeden bahsediyor.

> Şamil Tayyar: Terbiyesizlik yapma utanmaz adam hala ahlaksızlığa devam ediyorsun. Bu adamın konuşmasına niye izin veriyorsunuz?

> İslam Memiş: Şovmensin sen, şovmen...