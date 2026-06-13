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İslam Memiş ve Şamil Tayyar Canlı Yayında Birbirine Girdi

İslam Memiş ve Şamil Tayyar Canlı Yayında Birbirine Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.06.2026 - 09:10

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TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi. Şamil Tayyar, “Utanmaz adam, ahlaksızlığa devam ediyorsun” derken İslam Memiş ise “Şovmensin sen” yanıtını verdi. O anlar canlı yayına yansıdı. 

Programın ardından ise Şamil Tayyar bir paylaşımda bulunarak İskan Memiş’in incelenmesi gerektiğini kaydetti.

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İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi.

İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi.

Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından AKP’li Şamil Tayyar, X hesabından bir paylaşım yapmış ve “Günün iki kaybedeni” mesajıyla Özgür Özel ile İslam Memiş’in fotoğrafını paylaşmıştı. Tayyar, o paylaşımına ise “'Günün iki kaybedeni. Biri CHP’deki yoldaşlarını, diğeri altın yatırımcılarını batırdı” notunu düşmüştü.

Şamil Tayyar’ın bu paylaşımından sonra İslam Memiş, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına konuk oldu. Canlı yayında karşı karşıya gelen ikilinin arasındaki tartışma kısa sürede hakarete varan ifadelere ulaştı. 

İslam Memiş ve Şamil Tayyar arasında diyalog şu şekilde gerçekleşti:

> İslam Memiş: Ben sizin Twitter'dan onun bunu fotoğrafını koyup da ergen çocuklar gibi hesap mı soracağım?

Şamil Tayyar: Terbiyesizlik yapma. Bu milleti kandırmayın. 8 bin TL diyeceksin, 6 bin TL olacak, bundan da mı utanmıyorsunuz?

İslam Memiş: Vay be Şamil Tayyar utanmaktan ve terbiyeden bahsediyor.

Şamil Tayyar: Terbiyesizlik yapma utanmaz adam hala ahlaksızlığa devam ediyorsun. Bu adamın konuşmasına niye izin veriyorsunuz?

İslam Memiş: Şovmensin sen, şovmen...

Şamil Tayyar: "İslam Memiş, mercek altına alınmalı."

Şamil Tayyar: "İslam Memiş, mercek altına alınmalı."
twitter.com

Yayın sonrası X hesabından bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, İslam Memiş'in incelenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları dedi:

'Altın alım satımı yapan İslam Memiş isimli kuyumcunun ‘altın uzmanı’ sıfatıyla ekran ekran dolaşıp yaptığı spekülasyonlar mercek altına alınmalıdır.

Gramı 8 bin lira olacak dediği altın fiyatının 6 bin liranın altına düşmesi karşısında binlerce küçük yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratan kuyumcunun spekülatif yorumları basit bir tahmin olarak görülemez.

İşlemleri mutlaka incelenmelidir diye düşünüyorum.

Bakalım altından ne çıkacak?'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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