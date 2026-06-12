TikTok Fenomeni 'Yakışıklı Güvenlik' Mesleğini Bıraktığını Duyurdu

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TikTok’ta paylaştığı videolar ve açtığı canlı yayınlarla “Yakışıklı Güvenlik” lakabıyla fenomen haline gelen Muhammet Sürmeli, yeni bir video paylaştı. “Yakışıklı Güvenlik” olarak tanınan Sürmeli, mesleğini bıraktığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yakışıklı Güvenlik" mesleği bıraktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın