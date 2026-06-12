TikTok Fenomeni 'Yakışıklı Güvenlik' Mesleğini Bıraktığını Duyurdu

TikTok’ta çektiği videolarla tanınan Muhammet Sürmeli, “Yakışıklı Güvenlik” kullanıcı adıyla fenomen haline geldi. Çektiği videolar ve açtığı yayınlarla tanınan Yakışıklı Güvenlik, mesleğini bıraktığını açıkladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Sürmeli, şunları dedi:

''Bitti. Güvenlik kimlik kartımın bugün süresi bitti ve yenilemedim. Artık resmi olarak güvenlik görevlisi değilim arkadaşlar. 12 yıllık bir geçmiş, bir serüven geride kaldı. Güzeldi, hep keyif aldım. Hep severek yaptım. İyi ki de yapmışım. Artık güvenlik kimlik kartım yok arkadaşlar.'