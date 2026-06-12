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TikTok Fenomeni 'Yakışıklı Güvenlik' Mesleğini Bıraktığını Duyurdu

TikTok Fenomeni 'Yakışıklı Güvenlik' Mesleğini Bıraktığını Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.06.2026 - 13:46

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TikTok’ta paylaştığı videolar ve açtığı canlı yayınlarla “Yakışıklı Güvenlik” lakabıyla fenomen haline gelen Muhammet Sürmeli, yeni bir video paylaştı. “Yakışıklı Güvenlik” olarak tanınan Sürmeli, mesleğini bıraktığını duyurdu.

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"Yakışıklı Güvenlik" mesleği bıraktı.

"Yakışıklı Güvenlik" mesleği bıraktı.

TikTok’ta çektiği videolarla tanınan Muhammet Sürmeli, “Yakışıklı Güvenlik” kullanıcı adıyla fenomen haline geldi. Çektiği videolar ve açtığı yayınlarla tanınan Yakışıklı Güvenlik, mesleğini bıraktığını açıkladı. 

Instagram hesabından paylaşım yapan Sürmeli, şunları dedi:

''Bitti. Güvenlik kimlik kartımın bugün süresi bitti ve yenilemedim. Artık resmi olarak güvenlik görevlisi değilim arkadaşlar. 12 yıllık bir geçmiş, bir serüven geride kaldı. Güzeldi, hep keyif aldım. Hep severek yaptım. İyi ki de yapmışım. Artık güvenlik kimlik kartım yok arkadaşlar.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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