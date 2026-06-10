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Kanye West’in 118 Bin Kişiyle Rekor Kırdığı İstanbul Konserinin Profesyonel Görüntüleri İlk Kez Yayınlandı

Kanye West’in 118 Bin Kişiyle Rekor Kırdığı İstanbul Konserinin Profesyonel Görüntüleri İlk Kez Yayınlandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.06.2026 - 11:28

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Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in (Ye), İstanbul'da verdiği konserin yankıları sürüyor. 30 Mayıs 2026 gecesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşen dev konser, sadece müzikal ve görsel şovla değil; kırılan izleyici rekoruyla da tarihe geçti. Tam 118.000 kişinin canlı takip ettiği konser, Kanye West'in kariyer rekoru oldu. Günlerce konuşulan konserden yeni anlar paylaşıldı. Yönetmenliğini Resul Karaca'nın yaptığı profesyonel görüntüler ilk kez ortaya çıktı. 

Kaynak: Resul Karaca

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Kanye West’in 118 bin kişiyle rekor kırdığı İstanbul konserinin profesyonel görüntüleri ilk kez yayınlandı.

Kanye West’in 118 bin kişiyle rekor kırdığı İstanbul konserinin profesyonel görüntüleri ilk kez yayınlandı.

On binlerce müziksever 30 Mayıs 2026 akşamı rekor anlara şahitlik etti. Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 118 bin kişilik konserle hem tarihe geçti hem kariyer rekorunu kırdı. 

Konser; sahne prodüksiyonu, görsel tasarımı ve yarattığı kültürel etkiyle İstanbul’u uluslararası müzik ve eğlence dünyasının merkezine taşıdı. 

Günlerce konuşulan ve sosyal medyanın gündeminden düşmeyen dev konserden paylaşılan yeni video, gecenin atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Yönetmenliğini Resul Karaca’nın üstlendiği görüntüler, Kanye West’in sahneden hayranlarına seslendiği ikonik anlarla başlıyor. Ünlü rapçinin performans sırasında, '118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık' diyerek coşkuyu zirveye çıkardığı anlar, videonun en çarpıcı kesitlerinden birini oluşturuyor.

Görüntülerde stadyumdaki insan seli, devasa sahne tasarımı, ışık şovları, drone çekimleri organizasyonun ne denli devasa bir boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

ILS Vision, Access Opera ve Bugece iş birliğiyle organize edilen konser, Türkiye’nin uluslararası dev etkinliklere ev sahipliği yapma potansiyelini küresel arenada yeniden tescilledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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