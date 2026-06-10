Kanye West’in 118 Bin Kişiyle Rekor Kırdığı İstanbul Konserinin Profesyonel Görüntüleri İlk Kez Yayınlandı

On binlerce müziksever 30 Mayıs 2026 akşamı rekor anlara şahitlik etti. Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 118 bin kişilik konserle hem tarihe geçti hem kariyer rekorunu kırdı.

Konser; sahne prodüksiyonu, görsel tasarımı ve yarattığı kültürel etkiyle İstanbul’u uluslararası müzik ve eğlence dünyasının merkezine taşıdı.

Günlerce konuşulan ve sosyal medyanın gündeminden düşmeyen dev konserden paylaşılan yeni video, gecenin atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yönetmenliğini Resul Karaca’nın üstlendiği görüntüler, Kanye West’in sahneden hayranlarına seslendiği ikonik anlarla başlıyor. Ünlü rapçinin performans sırasında, '118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık' diyerek coşkuyu zirveye çıkardığı anlar, videonun en çarpıcı kesitlerinden birini oluşturuyor.

Görüntülerde stadyumdaki insan seli, devasa sahne tasarımı, ışık şovları, drone çekimleri organizasyonun ne denli devasa bir boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

ILS Vision, Access Opera ve Bugece iş birliğiyle organize edilen konser, Türkiye’nin uluslararası dev etkinliklere ev sahipliği yapma potansiyelini küresel arenada yeniden tescilledi.