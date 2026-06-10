Kanye West’in 118 Bin Kişiyle Rekor Kırdığı İstanbul Konserinin Profesyonel Görüntüleri İlk Kez Yayınlandı

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Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in (Ye), İstanbul'da verdiği konserin yankıları sürüyor. 30 Mayıs 2026 gecesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşen dev konser, sadece müzikal ve görsel şovla değil; kırılan izleyici rekoruyla da tarihe geçti. Tam 118.000 kişinin canlı takip ettiği konser, Kanye West'in kariyer rekoru oldu. Günlerce konuşulan konserden yeni anlar paylaşıldı. Yönetmenliğini Resul Karaca'nın yaptığı profesyonel görüntüler ilk kez ortaya çıktı.
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Kanye West’in 118 bin kişiyle rekor kırdığı İstanbul konserinin profesyonel görüntüleri ilk kez yayınlandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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