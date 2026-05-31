article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kanye West'in Rekor Kıran İstanbul Konseri X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı!

Kanye West'in Rekor Kıran İstanbul Konseri X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2026 - 11:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aylar boyunca beklenen gece sonunda geldi ve Kanye West, İstanbul'da adeta tarih yazdı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran on binlerce kişi, yalnızca bir konsere değil, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir gösteriye tanıklık etti. Dev sahnesi, sürpriz anları, dünyanın dört bir yanından gelen hayranları ve sosyal medyayı ele geçiren görüntüleriyle geceye damga vuran Ye, İstanbul'u küresel bir müzik merkezine dönüştürdü. Ancak konser sadece kırılan rekorlarla değil, ortaya çıkan birbirinden eğlenceli görüntüler ve sosyal medyada dönen goygoylarla da gündeme oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanye West, aylar boyunca konuşulan İstanbul konseriyle müzik tarihine geçen bir geceye imza attı.

Kanye West, aylar boyunca konuşulan İstanbul konseriyle müzik tarihine geçen bir geceye imza attı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran yaklaşık 118 bin kişilik dev kalabalık, daha konser başlamadan İstanbul'un dört bir yanında kendini hissettirdi. Metro istasyonlarında kilometrelerce kuyruklar oluşurken, stadyum çevresi saatler öncesinden adeta bir festivale dönüştü. Avrupa turnesinin ilk durağı olan İstanbul için Birleşik Krallık, Almanya, Polonya, Rusya, Kazakistan ve ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından binlerce hayran şehre akın etti. Organizasyonun günlerdir konuşulan dev küre sahnesi, lazer şovları ve görsel prodüksiyonu da beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ye, 'Runaway', 'Power', 'Heartless', 'Homecoming', 'Flashing Lights' ve 'Stronger' gibi kariyerinin en ikonik şarkılarını seslendirirken geceye damga vuran an ise yaptığı kısa konuşma oldu. Konserlerinde seyirciyle uzun uzun konuşmayı tercih etmeyen dünyaca ünlü rapçi, İstanbul'daki atmosfer karşısında sessizliğini bozdu ve stadyumu dolduran kalabalığa hitaben tüm zamanların stadyum seyirci rekorunu kırdıklarını açıkladı. Bu anın görüntüleri dakikalar içinde sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Ancak gece yalnızca rekorlarla değil, sosyal medyada ortaya çıkan goygoylarla da konuşuldu.

Ancak gece yalnızca rekorlarla değil, sosyal medyada ortaya çıkan goygoylarla da konuşuldu.

Konser sırasında çekilen görüntüler kısa sürede X'e düştü ve ortaya birbirinden komik paylaşımlar çıktı. Özellikle konser alanında halay çeken grupların görüntüleri viral olurken, kullanıcılar 'Kanye West konserinde halay çekmek tamamen Türkiye'ye özgü bir deneyim' yorumları yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın