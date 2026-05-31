Kanye West'in Rekor Kıran İstanbul Konseri X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı!

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran yaklaşık 118 bin kişilik dev kalabalık, daha konser başlamadan İstanbul'un dört bir yanında kendini hissettirdi. Metro istasyonlarında kilometrelerce kuyruklar oluşurken, stadyum çevresi saatler öncesinden adeta bir festivale dönüştü. Avrupa turnesinin ilk durağı olan İstanbul için Birleşik Krallık, Almanya, Polonya, Rusya, Kazakistan ve ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından binlerce hayran şehre akın etti. Organizasyonun günlerdir konuşulan dev küre sahnesi, lazer şovları ve görsel prodüksiyonu da beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ye, 'Runaway', 'Power', 'Heartless', 'Homecoming', 'Flashing Lights' ve 'Stronger' gibi kariyerinin en ikonik şarkılarını seslendirirken geceye damga vuran an ise yaptığı kısa konuşma oldu. Konserlerinde seyirciyle uzun uzun konuşmayı tercih etmeyen dünyaca ünlü rapçi, İstanbul'daki atmosfer karşısında sessizliğini bozdu ve stadyumu dolduran kalabalığa hitaben tüm zamanların stadyum seyirci rekorunu kırdıklarını açıkladı. Bu anın görüntüleri dakikalar içinde sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.