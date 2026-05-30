Bir Kullanıcının Semicenk'e Olan Benzerliği Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2026 - 15:31
Semicenk son yıllarda Türk müziğinin en dikkat çeken başarı hikayelerinden birine imza attı. Arabesk ve pop müziği harmanladığı kendine özgü tarzıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan genç sanatçı, yayımladığı şarkılarla dijital platformların zirvesine yerleşmeyi başardı. 'Düşer Aklıma', 'Bozulmuş Kalbim', 'Masal Gibi' ve 'Al Sevgilim' gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesi edinen Semicenk, bugün Türkiye'nin en çok dinlenen erkek sanatçıları arasında gösteriliyor. Sosyal medyada da sık sık gündem olan ünlü isim bu kez şarkıları ya da konserleriyle değil, kendisine olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çeken bir kullanıcı sayesinde konuşulmaya başlandı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcıyı görenler gözlerine inanamadı.

Gerçek adı Cenk Baş olan başarılı şarkıcı, arabesk ve pop müziği harmanladığı kendine özgü tarzıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başardı. Özellikle 'Düşer Aklıma', 'Bozulmuş Kalbim', 'Masal Gibi' ve Funda Arar ile seslendirdiği 'Al Sevgilim' gibi şarkılarıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan Semicenk, son yılların en çok dinlenen erkek sanatçıları arasına adını yazdırdı. Spotify'da milyonlarca aylık dinleyiciye ulaşan sanatçı, yayımladığı hemen her şarkıyla listelerin üst sıralarında yer almayı başarıyor.

Sosyal medyada gündem olan son olayda ise konuşulan isim bu kez Semicenk'in kendisi değil, ona olan dikkat çekici benzerliğiyle viral olan bir kullanıcı oldu.

Paylaşılan görüntüleri gören sosyal medya kullanıcıları, ilk bakışta karşılarındaki kişinin ünlü şarkıcı olduğunu düşündü. Özellikle yüz hatları, saç stili ve mimikleri nedeniyle Semicenk'e benzetilen kullanıcı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Videonun yayılmasıyla birlikte yorumlar da peş peşe geldi. Bazı kullanıcılar 'Bir an gerçekten Semicenk sandım', 'İkizi gibi olmuş' ve 'Bu kadar benzerlik olamaz' yorumlarında bulunurken, bazıları da görüntüleri birkaç kez izlemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
