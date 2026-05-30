Radikal İmaj Değişiklikleriyle Gündemdeydi: Kıvanç Tatlıtuğ Sakallarına Veda Etti!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2026 - 13:12
Kıvanç Tatlıtuğ son aylarda rol aldığı yeni proje kadar peş peşe gerçekleştirdiği imaj değişiklikleriyle de gündemden düşmüyor. Önce platin sarısı saçlarıyla hayranlarını şaşırtan ünlü oyuncu, ardından doğal saç rengine dönerek daha kısa bir model tercih etmişti. Her yeni görüntüsü sosyal medyada günlerce konuşulan Tatlıtuğ, şimdi ise sakallarını tamamen keserek bambaşka bir görünüme kavuştu. Disney+ için hazırlanan Dönence dizisindeki karakteri için değişim sürecini sürdüren oyuncunun son hali, özellikle Aşk-ı Memnu dönemindeki görüntüsünü hatırlatan yorumlarla kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır Türk televizyonlarının en sevilen ve en karizmatik oyuncuları arasında gösteriliyor.

Kariyeri boyunca Gümüş, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve son olarak Aile gibi birbirinden ses getiren projelerde rol alan ünlü oyuncu, canlandırdığı karakterlerle milyonlarca izleyicinin hafızasında yer edinmeyi başardı. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül Haznedar karakteriyle bir döneme damga vuran Tatlıtuğ, son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

Ekranlara kısa bir ara veren oyuncu, şu sıralar Disney+ platformunda yayınlanacak olan yeni dizisi Dönence için yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Tatlıtuğ'un dizide polislikten ayrıldıktan sonra gizli operasyonlarda görev alan bir ajanı canlandıracağı öğrenilmişti. Aksiyon sahnelerinin ağırlıkta olduğu proje için fiziksel olarak da büyük bir dönüşüm geçiren oyuncu, son aylarda yaptığı imaj değişiklikleriyle magazin gündeminden düşmedi.

Önce saçlarını platin sarısına boyatarak hayranlarını şaşırtan Tatlıtuğ'un yeni görünümü sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Kimileri oyuncunun cesur stil değişikliğini çok beğenirken, kimileri ise doğal saç renginin kendisine daha çok yakıştığını savunmuştu. Bir süre sarı saçlarıyla görüntülenen oyuncu, daha sonra yeniden doğal saç rengine dönmüş ve saçlarını da belirgin şekilde kısaltmıştı. Aynı dönemde verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmamıştı.

Ünlü oyuncu şimdi ise bambaşka bir hamleyle gündemde. Dönence dizisindeki karakteri için sakallarını tamamen kesen Tatlıtuğ, sinekkaydı tıraşlı yeni görünümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan kareler, birçok kişiye Aşk-ı Memnu dönemindeki genç Behlül Haznedar'ı hatırlattı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
