Radikal İmaj Değişiklikleriyle Gündemdeydi: Kıvanç Tatlıtuğ Sakallarına Veda Etti!

Kariyeri boyunca Gümüş, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve son olarak Aile gibi birbirinden ses getiren projelerde rol alan ünlü oyuncu, canlandırdığı karakterlerle milyonlarca izleyicinin hafızasında yer edinmeyi başardı. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül Haznedar karakteriyle bir döneme damga vuran Tatlıtuğ, son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

Ekranlara kısa bir ara veren oyuncu, şu sıralar Disney+ platformunda yayınlanacak olan yeni dizisi Dönence için yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Tatlıtuğ'un dizide polislikten ayrıldıktan sonra gizli operasyonlarda görev alan bir ajanı canlandıracağı öğrenilmişti. Aksiyon sahnelerinin ağırlıkta olduğu proje için fiziksel olarak da büyük bir dönüşüm geçiren oyuncu, son aylarda yaptığı imaj değişiklikleriyle magazin gündeminden düşmedi.