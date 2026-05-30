Norveç Black Metal Sahnesine Damga Vuran Gruplar

Burzum tek kişilik bir proje ama etkisi çok büyük. Müzikleri teknik olarak çok karmaşık değil. Daha çok atmosfer üzerine kurulu. Uzun tekrarlar ve basit yapılar kullanılıyor. Bu da dinlerken insanda farklı bir his yaratıyor. Black metal içinde daha sade ama etkili bir örnek.