Sercan’la Aşk İddiaları Gündem Olan Beyza Artan Tepkilere Yeniden Yanıt Verdi

Survivor’da son haftalarda yaşanan gelişmeler konuşulmaya devam ediyor. Yarışmadan ayrılmasının ardından gündemin merkezinde yer alan Beyza, hakkında yapılan yorumlara bir kez daha yanıt verdi. Daha önce yaptığı açıklamalarla Sercan’la aşk iddialarını reddeden yarışmacı, yeniden konuştu. Sosyal medyada devam eden tartışmaların ardından yeni bir açıklama yapan Beyza’nın sözleri dikkat çekti. Özellikle son günlerde artan yorumlar nedeniyle sessiz kalmayan yarışmacı tepki gösterdi.