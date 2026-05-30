Bayram Tatili Oranları Düşürdü: 29 Mayıs Cuma Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.05.2026 - 11:03
29 Mayıs Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Bayram tatili nedeniyle son günlerde dizilerin yeni bölümleri yerine tekrarları yayınlanıyordu. Ancak dün akşam TRT 1’de seyirciyle buluşan Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle ekranlarda yer aldı. Bayram nedeniyle reyting oranlarında dalgalanmalar yaşanırken, Kanal 7’de yayınlanan Gelin dizisinin ilk 10’a yükselişi dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim…

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz akşam tüm kategorilerde zirvedeydi.

29 Mayıs Cuma gününün reyting sonuçlarına bakıldığında dizinin Total, AB ve ABC1 kategorilerinde ufak düşüşler yaşadığı görüldü. Her halükarda reyting sonuçlarında birinci olmayı başaran dizi, heyecan dolu bölümüyle ekranlara damga vurdu. 

Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman, Deniz Baysal, Burak Yörük, Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan gibi isimlerin başlıca rolleri paylaştığı Taşacak Bu Deniz sezon finali hazırlığına da devam ediyor. Dizi 23 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak ekranlara bir süre ara verecek.

Öte yandan Kanal 7’de yayınlanan Gelin adlı dizi reytinglerde ilk 10’a girerek dikkat çekti.

Kanal 7’nin popüler dizisi Total’de ve AB’de 4., ABC1’de ise 7. oldu. Yayın dönemi yoğun geçerken ilk 10’da şans bulamayan dizi, sezon finallerinin başlamasıyla yükseliş yaşadı.

Arka Sokaklar ise henüz sezon finali yapmadı ancak dün akşam bayram nedeniyle tekrar bölümünü yayınlamaya karar verdi. 

Bir diğer merak edilen dizi olan Kızılcık Şerbeti sezon finali yaptığı için dün akşam ekranlarda yoktu.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
