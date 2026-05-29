Sercan’la Aşk İddialarına Açıklama Yapan Beyza’ya Demet Akalın’dan Sert Tepki Geldi

Beyza’nın Sercan’ın bulunduğu bölgeye gittiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından ikili hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Beyza ve Sercan arasında yakınlaşma olduğu öne sürüldü. Tartışmalar büyüdükçe Beyza’nın özel hayatı da konuşulmaya başlandı. Sevgilisi Kerimhan Duman ile ilgili detaylar da gündeme geldi. Survivor cephesinden yapılan açıklamalarda olayın iddia edildiği kadar büyük olmadığı ifade edilse de söylentiler durmadı.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra Instagram hesabından açıklama yapan Beyza, hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmedi. Kırmızı takım kampına gitme nedenini anlatan yarışmacı, oraya yarım kalan bir çalışmasını tamamlamak için geçtiğini söyledi. Yaşananların büyümesine şaşırdığını belirten Beyza, olayların anlatıldığı şekilde gerçekleşmediğini savundu.