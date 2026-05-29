Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 30-31 Mayıs İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 17:59
30-31 Mayıs hafta sonunda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya kültür-sanat etkinlikleriyle dolu bir programa ev sahipliği yapıyor. Konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden açık hava etkinliklerine kadar birçok alternatif sanatseverleri bekliyor. Şehir şehir hazırlanan rehberle hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için dopdolu bir takvim öne çıkıyor.

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 30 Mayıs Cmt, 15:00 | İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Urladam Çocuk Tiyatrosu: Kuyruksuz Tilki: 30 Mayıs Cmt, 15:00 | UrlaDam

  • Veronika Ölmek İstiyor: 30 Mayıs Cmt, 16:00 | İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Suç ve Ceza: 30 Mayıs Cmt, 17:00 | İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Gece Yarısı Kütüphanesi: 30 Mayıs Cmt, 18:15 | İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Masumiyet Müzesi: 30 Mayıs Cmt, 19:30 | İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Kürk Mantolu Madonna: 30 Mayıs Cmt, 20:30 | İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Azize Show (+18): 30 Mayıs Cmt, 21:00 | İzmir Performance Hall

  • KUROMİ Yıldız Tozu: 31 Mayıs Paz, 16:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

  • Skeç Turnuvası: 31 Mayıs Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

  • Stand-up Alsancak Açık Mikrofon Gecesi: 31 Mayıs Paz | Sardunya Alsancak

Sinema ve Film Gösterimleri

  • Çocuk Sineması: 'Marakuda: Taş Devri Efsanesi': 31 Mayıs Paz, 13:00 | UrlaDam (Özel Gösterim)

  • Yeniden Sinematek - Cinnet (The Shining): 31 Mayıs Paz, 19:00 | Elhamra Sahnesi (Özel Gösterim)

  • Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 29 Mayıs haftası vizyona giren ve dijital mitolojiden beslenen bilim kurgu-korku filmi 'Backrooms', Pedro Almodóvar klasiği 'Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar', 'Star Wars: Mandalorian ve Grogu', 'Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot', 'Külkedisi: Üç Dilek', 'Manyak', 'Arnie & Barney Şapşik Kardeşler', 'Şeytan Marka Giyer 2' ve 'Mortal Kombat II' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Bloklarla Köy Macerası: 30 Mayıs Cmt, 14:00 | Ankara Çayyolu Sahne

  • Yunus'un Odası (İnteraktif Talk Show): 30 Mayıs Cmt, 16:30 | Route Ankara Sahnesi

  • Aşkın Ateşi Yunus Emre: 30 Mayıs Cmt, 20:00 | Ankara Çayyolu Sahne

  • Pamuk Prenses ve Sihirli Ayna: 31 Mayıs Paz, 14:00 | Ankara Çayyolu Sahne

  • Gece: 31 Mayıs Paz, 18:00 | AKM Sahne Kızılay

  • Satranç: 31 Mayıs Paz, 20:00 | AKM Sahne Kızılay

  • Suç ve Ceza: 31 Mayıs Paz, 20:00 | Çankaya Sahne

  • Milena'ya Mektuplar: 31 Mayıs Paz, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

Sinema ve Film Gösterimleri

  • Açık Hava Film Gösterimi: Savaş Üstüne Savaş: 30 Mayıs Cmt | CerModern (Özel Etkinlik)

  • Açıkhava Yeşilçam Film Günleri: 30 ve 31 Mayıs, 20:30 | Bergüzar Konağı (Özel Etkinlik)

  • Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): Ankara'daki tüm AVM sinemalarında hafta sonu 'Backrooms', 'Star Wars: Mandalorian ve Grogu', 'Oflu Hoca 6: Define', 'Christopherlar', 'Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot', 'Külkedisi: Üç Dilek', 'Manyak', 'Arnie & Barney Şapşik Kardeşler', 'Şeytan Marka Giyer 2' ve 'Mortal Kombat II' yapımları seyirciyle buluşmaktadır.

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Kütüphanedeki Ceset: 30 Mayıs Cmt, 15:00 | Bağımsız Sahne

  • Karagöz & Hacivat Çocuk Oyunu: 31 Mayıs Paz, 13:00 | Studyou Cafe

  • Anna Karenina: 31 Mayıs Paz, 19:30 | Studyou Cafe

  • Sahnekar Trio (Doğaçlama Tiyatro Gösterisi): 31 Mayıs Paz, 20:00 | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Turgut Özakman Sahnesi

Sinema ve Film Gösterimleri

  • Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): Üniversite öğrencilerinin hafta sonu sinema tercihlerini domine etmesi beklenen Kane Parsons yönetmenliğindeki 'Backrooms' korku filmi, Pedro Almodóvar'ın 'Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar' filmi, 'Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot', 'Külkedisi: Üç Dilek', 'Manyak', 'Arnie & Barney Şapşik Kardeşler', 'Şeytan Marka Giyer 2' ve 'Mortal Kombat II' tüm gün salonlardadır.

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Keloğlan Dürüstlük Ülkesinde: 30 Mayıs Cmt, 15:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi

  • Mürebbiye: 30 Mayıs Cmt, 18:00 | Ada Sanat Tiyatrosu

  • Çiçu (+16): 30 Mayıs Cmt, 20:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi

  • Sevimli Dostlar: 31 Mayıs Paz, 15:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi

Sinema ve Film Gösterimleri

  • Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): Antalya'daki kapalı AVM sinemalarında hafta sonu vizyonu oldukça zengindir. 'Backrooms' (Korku), 'Star Wars: Mandalorian ve Grogu' (Bilim Kurgu), 'Yolcu' (Korku), bağımsız bir sahte belgesel olan 'Nirvanna the Band the Show the Movie', 'Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot', 'Külkedisi: Üç Dilek', 'Manyak', 'Arnie & Barney Şapşik Kardeşler', 'Şeytan Marka Giyer 2' ve 'Mortal Kombat II' izlenebilir.
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
