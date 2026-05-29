Sevgili Akrep, bugün Ay Yay burcuna geçerken finansal değerlerine odaklanarak gelirlerini artıracak yepyeni projeler üretiyorsun. Ay Plüton sekstili kişisel yeteneklerini cesurca pazarlayarak şirketinin satışlarını zirveye taşımanı destekliyor. Kendi öz değerini ticarete yansıtmak cüzdanını harika şekilde dolduracaktır.

Cumartesi gününün huzurunu evinde toprakla veya kil çamuruyla ilgilenerek çıkaracaksın. Ellerini kullanarak sabırla bir şeyler üretmek zihnine tarifsiz bir meditasyon etkisi sunarak seni bütünüyle arındıracaktır.

Peki ya aşk? Ay Plüton sekstili aidiyet ve güven arayışını romantizmin tam kalbine yerleştiriyor. İlişkin varsa, partnerinle geleceğinizi garanti altına alan sağlam adımlar atarak beraberliğinizi taçlandıracaksınız. Bekarsan, sadece söz verenleri dinlememeyi tercih edip icraata geçen ve dürüstlükten taviz vermeyen insanlara kalbini açacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...