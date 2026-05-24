article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 25 Mayıs - 31 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
25 - 31 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.05.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 25 Mayıs - 31 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Mayıs - 31 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Yay burcundaki Mavi Dolunay mali konularda büyük bir aydınlanma yaşatarak değer yargılarını değiştiriyor. Kendi yeteneklerine odaklanarak gelir kaynaklarını artıracak yepyeni projeler tasarlayacaksın. Böylece öz değerini ticarete yansıtmak cüzdanını dolduracak.

Ayrıca, Güneş ile Neptün altmışlığı da yaratıcı hobilerini kazanca dönüştürmen adına sana eşsiz fırsatlar sunacak. Sanatını veya el becerilerini pazarlayarak elde edeceğin kazançlar bütçene taze bir nefes aldıracaktır. Hobilerini paraya çevirmenin tadını çıkar.

Peki ya aşk? Mars ile Plüton karesi aşk dünyanda güç savaşlarını ve yoğun tutkuyu merkeze alıyor. İlişkin varsa, partnerinle yaşayacağın tatlı inatlaşmalar ilişkinin ateşini harlayarak aranızdaki çekimi zirveye taşıyacaktır. Bekarsan, sana meydan okuyan ve sınırlarını zorlayan cesur bir karakterle karşı konulmaz bir flörte adım atacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın