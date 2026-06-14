Sevgili Akrep, İkizler Yeni Ayı pazartesi günü şirketine veya girişimine ihtiyaç duyulan büyük fonu/krediyi getiriyor. Ancak sözleşmeyi okuduğunda, bu paranın karşılığında şirketin yönetiminde veya projede ciddi bir hisse/kontrol hakkından vazgeçmen gerektiğini fark edeceksin. Kontrolü paylaşmak senin doğana tamamen aykırı.

Gün boyunca yüzdeleri, kâr marjlarını ve kaybedeceğin bağımsızlığı hesaplayarak zihnini yoruyorsun. Masadaki parayı almak için kendi gücünden taviz vermeye değer mi sorusu, seni ofiste derin bir sessizliğe ve stratejik bir analize itecek. Son karar için ise acele etme, iyi düşün!

Aşk hayatında ise sadakatin ve derin bağlılığın en net örneğini sergiliyorsun. Partnerinin ailesiyle ilgili yaşayacağı bir sağlık sorunu veya finansal krizde, onu yalnız bırakmayıp tüm yükü kendi omuzlarına alıyorsun. Sözlerle değil, eylemlerinle onun en büyük sığınağı olacaksın. Bekarsan, sana sürekli başarılarından bahsedenleri değil, hayatında yaşadığı bir başarısızlığı veya hüznü seninle dürüstçe paylaşan yaralı ruhu çekici buluyorsun. Şefkatle başlayan bir yakınlaşma kapıda. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...