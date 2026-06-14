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Akrep Burcu right-white
15 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 15 Haziran Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, İkizler Yeni Ayı pazartesi günü şirketine veya girişimine ihtiyaç duyulan büyük fonu/krediyi getiriyor. Ancak sözleşmeyi okuduğunda, bu paranın karşılığında şirketin yönetiminde veya projede ciddi bir hisse/kontrol hakkından vazgeçmen gerektiğini fark edeceksin. Kontrolü paylaşmak senin doğana tamamen aykırı.

Gün boyunca yüzdeleri, kâr marjlarını ve kaybedeceğin bağımsızlığı hesaplayarak zihnini yoruyorsun. Masadaki parayı almak için kendi gücünden taviz vermeye değer mi sorusu, seni ofiste derin bir sessizliğe ve stratejik bir analize itecek. Son karar için ise acele etme, iyi düşün! 

Aşk hayatında ise sadakatin ve derin bağlılığın en net örneğini sergiliyorsun. Partnerinin ailesiyle ilgili yaşayacağı bir sağlık sorunu veya finansal krizde, onu yalnız bırakmayıp tüm yükü kendi omuzlarına alıyorsun. Sözlerle değil, eylemlerinle onun en büyük sığınağı olacaksın. Bekarsan, sana sürekli başarılarından bahsedenleri değil, hayatında yaşadığı bir başarısızlığı veya hüznü seninle dürüstçe paylaşan yaralı ruhu çekici buluyorsun. Şefkatle başlayan bir yakınlaşma kapıda. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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