Sevgili Akrep, bugün Venüs Aslan burcuna geçtiğinde aile büyüklerini ziyaret etmek veya resmi bir sorumluluğu üstlenmek zorunda kalabilirsin. Hafta sonu dinlenmek isterken, bir akrabanın nişanı veya pazar kahvaltısı hazırlıkları gibi ciddi organizasyonları yönetmek omuzlarına binecek. Liderliğini aile içinde konuşturuyorsun.

Etrafındaki insanların sürekli sana danışması yorucu olsa da, bu güven hissi egonu okşuyor. Yaşanan ufak krizlerdeki soğukkanlı müdahalelerin, herkesin rahat bir nefes almasını sağlayacak. Sorumluluklardan kaçmıyor, aksine onları asaletle taşıyorsun.

Peki ya aşk? Partnerinle arandaki ilişki daha resmi ve ciddi bir yola giriyor. Ailelerin tanışması veya gelecek hedeflerinin belirlenmesi gibi ağır başlı konular masaya yatırılacak. Bekarsan, sana geçici bir heyecan sunanları reddedip duruşuyla saygı uyandıran ve niyetini net bir şekilde belli eden ağırbaşlı bir karakterle tanışma fırsatı yakalıyorsun. Kararlılık arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...