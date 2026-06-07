Sevgili Akrep, bugün yeni haftaya adım atarken kontrolün tamamen elinden gittiğini fark edebilirsin. Planlarının bozulduğu ve büyük bir yenilgi hissiyle baş başa kaldığın bir gün olabilir. Ancak sen bir Akrep'sin; bugün yaşadığın göreceli düşüş, yarın küllerinden doğacağın gücün ta kendisi olacaktır. Sadece olanı kabul etmeli ve bırakmalısın. İşte bu sayede yeniden zirveye çıkmaya rakiplerinden çok daha hızlı hazır olabilirsin!

Ev veya aile içinde de krizler patlak verebilir. Taşınma iptalleri, evde çıkan büyük arızalar veya aile büyükleriyle aranda kopma noktasına gelen çatışmalar ruhunu daraltacak. Krizleri yönetmekten yorulduğunu, artık sadece sessizliğe ve huzura ihtiyaç duyduğunu tüm hücrelerine kadar hissedeceksin.

Peki ya aşk? Sıkı dur, çünkü beraberliğinde de aşkın en karanlık sınavlardan birini veriyor olabilirsin. Sizin dışınızda gelişen bir trajedi, partnerinin işini kaybetmesi veya ailenize giren büyük bir kriz karşısında ya omuz omuza verip çamura batacaksınız ya da birbirinizi suçlayacaksınız. Bu kriz ilişkinizin kaderini belirleyecek; ya beraber kazanacak ya da aşkı kaybedeceksiniz! Ama bekarsan, bugün aşka ve insanlara karşı ördüğün duvarları buzdan bir kaleye dönüştürüyorsun. Kimseye güvenmiyor, kimsenin seni incitmesine izin vermemek için tüm kapılarını kilitliyorsun. Galiba bir süreliğine yalnızlığı seçiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...