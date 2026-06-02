Sevgili Akrep, bugün Güneş ile Satürn’ün altmışlığı krizleri fırsata çevirme ve küllerinden çok daha güçlü doğma kapasiteni zirveye taşıyor. Finansal veya ruhsal anlamda seni yoran konularda artık kesin, net ve kalıcı çözümler üretiyorsun. Korkularınla yüzleşmek ve onları disiplinle aşmak içindeki sarsılmaz gücü ortaya çıkaracak.

Ortaklı gelirler, miras, nafaka, kredi veya vergi yapılandırması gibi karmaşık finansal süreçlerde harika bir denge kuruyorsun. Borçlarını uzun vadeli ve mantıklı bir ödeme planına bağlayarak bütçeni güvence altına alabilirsin. Dikkatli mali hesaplamalarla, mal varlığını korumanın yanında kazançlarını da çok daha sağlam bir zemine oturtabilirsin.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde derin sadakat ve kopmaz bağlar testten başarıyla geçiyor. İkinizin de en derin duygularını dürüstçe masaya yatırması ve birbirinizin yaralarını sarması ilişkinizi adeta yenilmez kılacaktır. Ama bekarsan, yüzeysel flörtler yerine ruhunun en derinlerine inebilecek, güvenilir ve senin yoğun duygularını taşıyabilecek güçlü karakterde biriyle tanışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...