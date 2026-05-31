Sevgili Akrep, bugün Merkür Yengeç burcuna ilerlerken tatil sonrasında kariyerinde el sanatlarına, tekstil ürünlerine veya sabır gerektiren tasarım işlerine yönelebilirsin. Haziran ayının ilk gününde kendi ellerinle ürettiğin butik ürünleri e-ticaret üzerinden satarak cüzdanını doldurman mümkün olabilir. İnce işçilik gerektiren projeler sana sektöründe eşsiz bir saygınlık getirebilir.

Yaz mevsiminin sıcaklığını akşam saatlerinde evini yeniden dekore ederek veya yeni mobilyalar tasarlayarak değerlendirebilirsin. Yaşam alanını güzelleştirerek kendine güvenli ve huzurlu bir sığınak yaratabilirsin. Ev içi aktiviteler yorgunluğunu anında silebilir.

Peki ya aşk? Gökyüzündeki korumacı konumlar aidiyet ve huzur duygusunu her şeyin önüne geçebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle evinizin en rahat köşesinde birbirinize sarılarak dış dünyadan izole olabilirsiniz. Bekarsan, macera arayan insanları reddedip sadece yuva kurmaya hevesli, şefkatli karakterlere şans verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...