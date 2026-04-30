Sevgili Akrep, bu Mayıs ayı senin için hayatının rotasını yeniden çizeceğin ve ortaklıklarında devrim yaratacağın bir dönemin kapısını aralıyor. 1 Mayıs tarihinde burcunda gerçekleşen güçlü Dolunay, hayatında artık miadını doldurmuş olan ne varsa bir hamlede söküp atman için sana yıkıcı ama yenileyici gücü veriyor. Kariyerinde, hedeflerinde ya da profesyonel duruşunda alacağın bu keskin karar ise seni çok daha prestijli bir geleceğe hazırlıyor!

Ayın ortasında Boğa burcunda doğan Yeni Ay ile beraber, önüne yepyeni bir ortaklık ya da kârlı bir iş birliği fırsatı da düşüyor. Şimdi sıkı dur, çünkü bu yeni ortaklık taşları yerinden oynatacak şaşırtıcı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Kariyerindeki gizemli ve sarsılmaz liderlik ruhun, bu ay karşına çıkan krizleri birer servet kapısına dönüştürmeni sağlayabilir. Özellikle de Nisan ayı boyunca üzerine çalıştığın projelerin meyvelerini toplarken, başarının getirdiği zafer hissini tüm hücrelerinde hissedebilirsin.

Peki ya aşk? Ayın sonlarına doğru, 27 Mayıs civarında Venüs ve Satürn arasındaki o sert etkileşim, aşk hayatında tam bir netlik operasyonu başlatıyor. Mevcut ilişkinde ya ciddiyetin ve sadakatin sarsılmaz gücüyle bağlarını kuvvetlendireceksin ya da araya giren soğuk mesafe ayrılığın habercisi olacak. Sahi, buna hazır mısın? Tabii eğer bekarsan, hayatına girecek olan kişi belki çok kolay bir yol sunmayacak ama sana kalıcı ve güvenilir bir liman vadedecek. Belli ki kalp ritmini değiştirecek tehlikeli ama tutkulu sohbetlerin yerini, bu ay gerçekçilik ve sarsılmaz bir sadakat alacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…