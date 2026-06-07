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Akrep Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 8 Haziran - 14 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Haziran - 14 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta ortasında Merkür ile Satürn karesi yaratıcı projelerinde ve hobilerinde daha ciddi adımlar atıp sınırlarını belirlemen gerektiğini fısıldıyor. Sanatsal veya bireysel çalışmalarını profesyonel bir yapıya kavuşturarak yeteneklerini güvence altına alıyorsun. Hobini işe dönüştürmek mesleki anlamda sana otoriter bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta başı etkili olan Venüs ve Jüpiter kavuşumu ufuk ötesi bağlantılarını arşa çıkararak seni mükemmel bir araştırmacı yapıyor. Yurt dışı projelerinde veya akademik konularda elde ettiğin vizyoner bilgilerle şirketine kâr getiriyorsun. Derinlemesine bilgi birikimini kullanarak akademik anlamda da yeni ve güçlü hedefler belirleyebileceğini unutma! 

Peki ya aşk? Hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay krizleri geride bırakarak tamamen yepyeni iletişim köprüleri kurmanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki ortak paylaşımları ve tutkuyu dürüst diyaloglarla tazeleyerek beraberliğinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, karanlık gizemlerden sıkılıp tamamen şeffaf iletişime değer veren zeki insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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