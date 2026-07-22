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Koç Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 23 Temmuz Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftalardır süren Merkür retrosu bugün Yengeç burcunda sona eriyor ve senin ev ile aile alanında biriken iletişim düğümleri çözülmeye başlıyor. Bir aile üyesiyle ya da ev arkadaşınla yaşadığın yanlış anlaşılma bugün yavaş yavaş yerine oturuyor. İş hayatında da özel hayatındaki bu rahatlama sana yansıyor, çünkü arka planın sakinleştiğinde daha net düşünebiliyorsun. Yine de retro daha yeni bittiği için büyük bir imzayı birkaç gün ertelemeni öneriyorum.

Maddi konularda ev ve aileyle ilgili bir mesele netleşiyor. Geçmişte konuşulup askıda kalan bir masraf paylaşımı ya da ortak bir ödeme bugün tekrar gündeme gelebilir ve bu kez bir sonuca bağlanabilir. Rakamları duygusallıktan uzak bir gözle değerlendirmelisin. Aile içindeki para konularını netleştirmek için uygun bir gün, ama yeni bir borca girmek için değil.

Aşk hayatında geçmiş yeniden kapını çalabilir. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle aranızdaki eski bir konu bugün konuşulup kapanabilir ve bu ikinizi de rahatlatır. Bekar bir Koç burcu isen, geçmişten biri sana yeniden yazabilir; ancak eskiye dönmeden önce neden bittiğini hatırlamanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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