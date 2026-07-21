Sevgili Koç, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin yaratıcılık alanını aydınlatıyor. İş hayatında uzun süredir aklında olan ama kimseye anlatmadığın bir fikir bugün nihayet dile gelmek istiyor. Kendini ifade etme cesaretin artıyor ve bu enerji sana yakışıyor. Bugün bir toplantıda ya da sohbette fikrini söylemekten çekinme, çünkü Aslan sezonunun ilk günü senin gibi cesur burçlara güç veriyor.

Maddi konularda Ay ile Plüton arasındaki gerilim seni ortak paralarla ilgili bir gerçekle yüzleştiriyor. Bir borç, bir kredi ya da başkasıyla paylaştığın bir hesap bugün gündemine girebilir. Bu konuyu ertelemek yerine rakamlara net bir şekilde bakmanı öneriyorum. Duygusal tepki vermeden önce iki kere düşün, çünkü öfkeyle alınan finansal kararlar bugün pahalıya mal olabilir.

Aşk hayatında Aslan sezonu sana neşe ve heyecan getiriyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle birlikte eğlenmeye, gülmeye ve rutinden çıkmaya ihtiyacın var. Bugün ona sürpriz bir teklif yapabilirsin. Bekar bir Koç burcu isen, flört enerjin yükseliyor ve dikkat çekmek için özel bir çaba harcamana gerek kalmıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…