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Koç Burcu right-white
19 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 19 Temmuz Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Ay’ın Terazi burcuna geçişi, seninle karşındaki insan arasındaki dengeyi sorgulamana neden oluyor. Güneş-Ay sekstili sayesinde içgüdülerinle mantığın barıştığı, kararlarını daha rahat verebildiğin bir gün seni bekliyor; ama Ay-Neptün karşıtlığı da bazı konularda gerçeği net görmeni biraz zorlaştırabilir.

Kariyer ve para tarafında Ay-Jüpiter sekstili sana beklenmedik bir fırsat kapısı aralıyor; önüne çıkan bir teklife açık olmakta fayda var. Ancak Mars-Satürn sekstilinin disiplinli enerjisini unutma, heyecanına kapılıp plansız hareket etmek yerine attığın her adımı sağlam bir zemine oturt.

Aşk hayatında da denge arayışın öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle aranızdaki alışverişin adil olup olmadığını bugün daha net görebilirsin; bu farkındalık ilişkinize iyi gelecek. Bekar bir Koç burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle beklenmedik bir karşılaşma hayatına renk katabilir; sürprizlere kapını aralık bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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