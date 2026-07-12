Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu ve Yengeç Yeni Ayı öncesindeki son hazırlık enerjisi etkili oluyor. Bu nedenle geçmişte aldığın kararların sonuçlarını daha net görebilir, hangi adımlarının seni ileri taşıdığını hangi seçimlerinin ise değişmesi gerektiğini fark edebilirsin. İş hayatında beklediğin bir geri dönüş alabilir ya da daha önce rafa kaldırılan bir konu yeniden gündemine gelebilir. Soğukkanlı davranman, bugün alacağın kararların kalıcı olmasını sağlayacak.

Maddi konularda uzun süredir ertelediğin araç bakımının artık son vakti gelmiş olabilir. Lastik, fren, akü ya da rutin servis gibi bir gider bütçende istemediğin bir yer açsa da bu masrafı ertelememek daha iyi olacaktır. Eğer araç kullanmıyorsan ulaşım ya da seyahat planlarınla ilgili ek bir ödeme de gündeme gelebilir. Ulaşım kartını kaybetme ihtimalin olabilir.

Aşk hayatında ilişkisi olan Koçlar, geçmişte yaşanan bir kırgınlığı konuşarak geride bırakabilir ve partnerleriyle gelecek planlarını netleştirebilir. Gökyüzünde hakim olan sonuçlanma enerjisi nedeniyle vereceğin karar bir bitiş de olabilir. Bekar Koçlar ise uzun zamandır görüşmedikleri bir kişiden gelecek mesajla şaşırabilir ya da eski duygularını yeniden sorgulayabilir. Bu sorgu da kafandaki düşüncelerin netleşmesine vesile olacak gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…