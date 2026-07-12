Sevgili Koç, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, ilişkinizde görmezden geldiğiniz konuları yeniden masaya getirebilir. İlişkisi olan Koçlar için artık belirsizliklerin son bulacağı bir gün; yapacağınız konuşmanın ardından ya ortak bir yolda ilerlemeye karar verecek ya da ikinizi de yoran süreci geride bırakacaksınız.

Bekar Koçlar ise geçmişte iz bırakan bir kişiden gelecek beklenmedik bir mesajla duygularını yeniden sorgulayabilir. Bu karşılaşma eskiye dönmekten çok, gerçekten ne istediğini anlamana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…