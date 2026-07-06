Sevgili Koç, bugün kalbinin senden istediği şey ile peşinden koştuğun heyecanlar arasında küçük bir muhasebe yapabilirsin. Normalde duygularını uzun uzun analiz etmek yerine hissettiğin anda harekete geçmeyi tercih eden bir burçsun. Ancak bugün içinden geçenleri biraz daha dikkatli dinlemek isteyebilirsin. Belki de uzun zamandır aynı şekilde baktığın bir ilişkiye ya da bir kişiye farklı bir gözle bakmaya başlıyorsundur.

İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle arandaki bağın hangi noktada güçlendiğini, hangi noktada daha fazla özen istediğini fark edebilirsin. Son zamanlarda hızla akıp giden gündemin içinde ertelenen konuşmalar ya da üzeri örtülen küçük meseleler yeniden aklına gelebilir. Bu kez hızlı çözümler üretmek yerine karşındaki kişinin duygularını gerçekten anlamaya çalışmak ilişkinize iyi gelebilir. Bazen bir ilişkiyi ileri taşıyan şey büyük adımlar değil, doğru zamanda kurulan samimi bir cümledir.

Bekar bir Koç burcu isen, ilgini çeken bir kişiyle ilgili düşüncelerin değişmeye başlayabilir. İlk heyecanını kaybettiğini düşündüğün bir bağlantının aslında daha derin bir potansiyel taşıdığını fark edebilirsin. Ya da tam tersine, yalnızca heyecandan ibaret olduğunu düşündüğün bir duygunun peşinden gitmek istemeyebilirsin. Bugün kalbinin sana verdiği sinyaller, dışarıdan gelen yorumlardan daha önemli olabilir.

Aşk konusunda bu kez hız değil, hislerinle kurduğun bağ yol gösterici olacak gibi görünüyor. Kendine karşı dürüst olduğunda hangi yöne ilerlemek istediğini çok daha net görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…