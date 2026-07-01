Sevgili Koç, partnerinle arandaki görünmez duvarları yıkmak için bugün sarsıcı ama çok iyileştirici bir yüzleşme yaşıyorsun. Görmezden gelinen sorunları cesaretle masaya yatırmak, ilişkinizin çürüyen dallarını budayarak sevginizi çok daha taze, tutkulu ve yıkılmaz bir gövdeye dönüştürecek.

Bekar bir Koç burcu isen, flört dünyasının o yorucu, sahte ve taktiklerle dolu yapısından bugün bir hayli soğuyorsun. Birilerini etkileme çabasını çöpe atıp 'Ben tek başıma çok daha güçlüyüm' gerçeğiyle kucaklaştığın harika bir aydınlanma yaşayacaksın. Yalnızlık, senin en büyük krallığın oluyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…