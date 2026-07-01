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Koç Burcu right-white
2 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 2 Temmuz Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde gerçekleşen Ay Plüton kavuşumu, sosyal çevrende ve dahil olduğun arkadaş gruplarında muazzam bir temizlik fırtınası başlatıyor. Uzun zamandır sana iyi gelmediğini bildiğin, enerjini sömüren veya sadece menfaat üzerine kurulu dostlukları bugün tek bir keskin kararla hayatından çıkaracaksın. Yüzleşmekten korktuğun gerçekler, bugün sana eşsiz bir güç vererek sahte olan her şeyi yıkmanı sağlıyor.

İnsanları hayatından elediğinde hissedeceğin o boşluk, aslında yepyeni ve çok daha kaliteli enerjilere açılan bir alan olacak. Kendi değerini başkalarının onayında aramak yerine, yalnız kalma cesaretini gösterdiğinde içindeki o sarsılmaz öz güvenin nasıl şaha kalktığını göreceksin. Bugün fedakarlık değil, kendi sınırlarını çelikten duvarlarla örme günündesin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle arandaki yüzeysel sohbetleri bir kenara bırakıp ilişkinin en derin, belki de en yara almış noktalarına neşter vuruyorsun. Korkuları paylaşmak bağlarınızı ölümsüzleştirecek. Bekar bir Koç burcu isen, bugün kimseyle tanışmak veya flört etmek gibi bir niyetin yok. Kendi yalnızlığının ne kadar muazzam bir güç olduğunu keşfediyor, sana layık olmayan herkesi acımasızca engelliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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