Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Güneş Neptün karesi, uzun zamandır peşinden koştuğun bir hedefin aslında sana ait olmadığını fark etmeni sağlıyor. Ailenin, çevrenin veya toplumun beklentileriyle şekillendirdiğin bir kariyer planından, eğitim tercihinden veya yaşam tarzından ani bir aydınlanmayla uyanıyorsun. Kendine ait olmayan hayalleri taşımayı bırakıyorsun.

Üzerindeki bu görünmez baskıyı fark ettiğinde, hissettiğin hafiflik inanılmaz olacak. Başkalarının alkışını almak yerine, içini ısıtan gerçek tutkularına yönelme cesareti buluyorsun. Kendinle yüzleştiğin bu süreç, yaşam enerjini tazeleyerek güne çok güçlü bir motivasyonla devam etmeni sağlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen partnerinle arandaki beklentileri açıkça masaya yatırarak yanılgıları ortadan kaldırıyorsun. Peri masalları yerine gerçek bir hayatı paylaşma isteği, sevgini olgunlaştıracak. Bekar bir Koç burcu isen sosyal medyada çizilen kusursuz profillere aldanmayı bırakıyorsun. Samimi, doğal ve hatalarıyla var olan insanlara şans vererek kalbini gerçekçi bir serüvene açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...