Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Ay ile Jüpiter karesi, sabah saatlerinde enerjini oldukça yükselterek masandaki tüm işleri bir çırpıda bitirebileceğin yanılgısına yol açabilir. Ekip toplantısında yapabileceğinden çok daha fazla sorumluluk üstlenmeye meyledeceksin. Öz güvenin harika olsa da, zamanı doğru yönetemediğinde öğleden sonra elindeki dosyalar arasında sıkışıp kalma ihtimalin var.

Gerçekçi hedefler belirleyip işleri öncelik sırasına koyduğunda, günün akışını çok daha verimli yönettiğini fark edeceksin. İş hayatındaki bu iyimser telaş, özel hayatına da yansıyor. Akşam saatlerinde sevdiklerini mutlu etmek adına boyunu aşan sözler vermekten kaçınmalı, sade ve samimi planlara sadık kalmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerine büyük sürprizler hazırlama çabası seni gereksiz bir strese sokabilir. Birlikte içeceğiniz sıcak bir kahve, planlanmış gösterişli bir yemekten çok daha fazla mutluluk verecek. Bekar bir Koç burcu isen, yeni tanıştığın kişiyi etkilemek için abartılı cümleler kurmana gerek yok. Kendi doğal neşen ve samimi gülüşün, karşı tarafı etkilemek için fazlasıyla yeterli olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...