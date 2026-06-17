Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, ofiste kontrolü başkalarına devretmeni sağlayan çok öğretici bir kriz yaratıyor. Kendi bildiğini okumak yerine, tıkandığın bir projede inisiyatifi güvendiğin bir ekip arkadaşına veya uzmana bırakacaksın. Liderlikten geri adım atmak ilk başta gururunu zedelese de, işlerin sen müdahale etmeden de kusursuz ilerlediğini görmek omuzlarındaki devasa yükü alacak.

İş hayatındaki bu teslimiyet hali, mesai sonrasında günlük yaşamına büyük bir rahatlama olarak yansıyor. Akşam eve dönerken organizasyon yapma veya plan kurma telaşını bir kenara bırakıp sadece akışta kalmayı seçeceksin. Birinin senin yerine restoran seçmesi veya yemeği hazırlaması, arkana yaslanıp anın tadını çıkarmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bugün direksiyonu partnerine bırakıyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, güç savaşlarını bitirip onun senin için hazırladığı sürprizlere veya yönlendirmelere şefkatle teslim olmanı sağlıyor. Bekar bir Koç burcu isen ilk adımı atan avcı rolünden sıyrılıyorsun. Bugün ipleri eline alan, ne istediğini bilen ve seni yönlendirebilecek kendinden emin karaktere karşı içsel ve çok güçlü bir çekim duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...