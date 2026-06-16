Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı, ofiste her zamanki rekabetçi ve agresif müzakere tarzını sürpriz bir şekilde yumuşatıyor. Zorlu geçen bir müşteri toplantısında veya bir tedarikçi görüşmesinde, karşı tarafın asıl endişesini sezgisel olarak fark edeceksin. Masaya yumruğunu vurmak yerine empatiyle yaklaşman, kilitlenmiş bir iş anlaşmasını anında çözüme kavuşturacak.

İş hayatında kullandığın bu yapıcı ve şefkatli dil, mesai sonrasında günlük rutinine de huzur olarak yansıyor. Çarşamba trafiğinin stresine girmek yerine, yol üzerinde yardıma ihtiyacı olan birine el uzatmak veya sadece sakin bir müzik dinleyerek eve dönmek ruhunu dinlendirecek. Yumuşak gücün zaferini keşfediyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin romantik frekansıyla partnerinle aranda sözcüklerden ziyade sessiz bir anlaşma hali hakim olacak. Evde loş bir ışıkta sadece yan yana oturmak bile kalplerinizi birbirine yaklaştıracak. Bekar bir Koç burcu isen, iş çıkışında yaptığın ufak yardımlaşma esnasında veya sığındığın sakin bir kafede, senin merhametli tavrından çok etkilenen naif biriyle göz göze gelip ruhsal bir çekim yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...