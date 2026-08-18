Oğlunun Düğün Davetiyesine Kendi Fotoğrafını Koyan AKP'li Başkanın Köyündeki "Davetiye Adeti" Viral Oldu

AKP Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız, oğlunun düğün davetiyesinde yer aldı. Üstelik sadece ismiyle değil, göreviyle ve oğluyla çekilen fotoğrafıyla.

Düğün davetiyesinde görmeye alışık olduğumuz gelin ve damadın fotoğrafı yerine, damadın kendi babasıyla çektirdiği fotoğraf görenleri şaşırttı. İlginç davetiye, sosyal medya hesaplarına düşünce kısa sürede binlerce görüntülenme aldı ve kullanıcılardan yorum yağdı.

Kullanıcılar, gelinin fotoğrafta hiç yer almamasını garipserken baba-oğulun yan yana verdiği pozun kullanılması da oldukça tuhaf geldi.