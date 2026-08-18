Oğlunun Düğün Davetiyesine Kendi Fotoğrafını Koyan AKP'li Başkanın Köyündeki "Davetiye Adeti" Viral Oldu
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Bir düğün davetiyesi, sıra dışı tasarımıyla sosyal medyada viral oldu. AKP İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız'ın oğlunun düğün davetiyesinde, gelinle damadın fotoğrafı yerine damatla babasının fotoğrafı yer aldı. Siyasetçinin kendi oğluyla çektirdiği fotoğrafın davetiyede yer alması tartışılırken, söz konusu köyün Facebook grubunda paylaşılan diğer davetiyeler de ortaya çıktı.
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Türkiye'nin gündeminde baba oğulun fotoğrafının basıldığı düğün davetiyesi yer alıyor.
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Daha sonra, aslında kayınpederlerin fotoğraflarının davetiyelere basılmasının bir adet olduğu ortaya çıktı!
Kevser ve Kemal isimli başka bir çiftin davetiyesinde yine babanın fotoğrafı kullanılmıştı.
Tabii bu geleneğe sosyal medyadan yine farklı bakış açıları getirildi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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