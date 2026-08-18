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Oğlunun Düğün Davetiyesine Kendi Fotoğrafını Koyan AKP'li Başkanın Köyündeki "Davetiye Adeti" Viral Oldu

Oğlunun Düğün Davetiyesine Kendi Fotoğrafını Koyan AKP'li Başkanın Köyündeki "Davetiye Adeti" Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 13:24
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Bir düğün davetiyesi, sıra dışı tasarımıyla sosyal medyada viral oldu. AKP İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız'ın oğlunun düğün davetiyesinde, gelinle damadın fotoğrafı yerine damatla babasının fotoğrafı yer aldı. Siyasetçinin kendi oğluyla çektirdiği fotoğrafın davetiyede yer alması tartışılırken, söz konusu köyün Facebook grubunda paylaşılan diğer davetiyeler de ortaya çıktı.

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Türkiye'nin gündeminde baba oğulun fotoğrafının basıldığı düğün davetiyesi yer alıyor.

Türkiye'nin gündeminde baba oğulun fotoğrafının basıldığı düğün davetiyesi yer alıyor.

AKP Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız, oğlunun düğün davetiyesinde yer aldı. Üstelik sadece ismiyle değil, göreviyle ve oğluyla çekilen fotoğrafıyla. 

Düğün davetiyesinde görmeye alışık olduğumuz gelin ve damadın fotoğrafı yerine, damadın kendi babasıyla çektirdiği fotoğraf görenleri şaşırttı. İlginç davetiye, sosyal medya hesaplarına düşünce kısa sürede binlerce görüntülenme aldı ve kullanıcılardan yorum yağdı. 

Kullanıcılar, gelinin fotoğrafta hiç yer almamasını garipserken baba-oğulun yan yana verdiği pozun kullanılması da oldukça tuhaf geldi.

Sosyal medyadan gelen yorumlara burada yer vermiştik:

Daha sonra, aslında kayınpederlerin fotoğraflarının davetiyelere basılmasının bir adet olduğu ortaya çıktı!

Daha sonra, aslında kayınpederlerin fotoğraflarının davetiyelere basılmasının bir adet olduğu ortaya çıktı!

Sosyal medyada paylaşılan Mervenur ve Mert çiftinin düğün davetiyesinde de damadın babasının fotoğrafının yer aldığı görüldü.

Kevser ve Kemal isimli başka bir çiftin davetiyesinde yine babanın fotoğrafı kullanılmıştı.

Kevser ve Kemal isimli başka bir çiftin davetiyesinde yine babanın fotoğrafı kullanılmıştı.

Bu kez davetiyenin, kız evi davetiyesi olduğu belirtildi ve tahmin edildiği üzere kızın babasının fotoğrafı kullanıldı.

Yani anlayacağınız, köyün Facebook gruplarında paylaşılan davetiyelerde babaların fotoğrafı olmazsa olmaz!

Tabii bu geleneğe sosyal medyadan yine farklı bakış açıları getirildi.

Tabii bu geleneğe sosyal medyadan yine farklı bakış açıları getirildi.
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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