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Ekim'de Saçınızı Kestirmeden Önce Okuyun: Ay Takvimine Göre Ekim 2026 Saç Kesim Günleri

Ekim'de Saçınızı Kestirmeden Önce Okuyun: Ay Takvimine Göre Ekim 2026 Saç Kesim Günleri

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 23:01
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Sonbahar iyice kendini gösterdi, yazdan kalan kırık uçlar da artık aynaya göz kırpıyor. Tabii bu ay da kuaför randevusu almadan önce takvime bir göz atmakta fayda var! Zira güzelliğin gezegeni Venüs 3 Ekim'de geri harekete başlıyor ve 13 Kasım'a kadar bu yönde ilerleyecek. Ay ise 10 Ekim'de Terazi'de yenilenip 26 Ekim'de Boğa'da doluyor.

Peki Ay takvimine göre Ekim ayında saç kesimi için hangi günler öne çıkıyor? 

İşte Ay takvimine göre Ekim 2026 saç kesim günleri ve saç bakım ritüeli!

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Ekim Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?

Ekim Ayının En İyi Saç Kesim Günleri Hangileri?

Ay takvimi geleneğinde, büyüyen Ay döneminde kesilen saçların daha hızlı ve gür uzadığına inanılıyor. Ekim'de bu dönem, 10 Ekim'deki Yeni Ay'ın ardından başlayıp 26 Ekim'deki Dolunay'a kadar sürüyor. Kış öncesi saçlarını güçlendirmek isteyenler için öne çıkan tarihler şunlar:

  • 15 Ekim: Ay Yay burcunda. Ateş enerjisi hacim ve canlılıkla ilişkilendiriliyor, aynı gün Güneş ile Jüpiter de uyum kuruyor. Katlı bir kesim ya da hacim veren bir şekillendirme için ayın en keyifli günü.

  • 17 - 18 Ekim: Ay Oğlak burcunda. Toprak burcu dip ve kök gücüyle ilişkilendiriliyor. Sonbaharda dökülmeden şikayet edenler için güçlendirici bir kesim ve düzenli uç alma zamanı.

  • 20 Ekim: Ay Kova burcunda ve hafiflik getiriyor. Kakül denemek ya da yüzü çevreleyen ince katlar için uygun bir gün.

  • 24 - 25 Ekim: Ay Koç burcunda, Dolunay'a yaklaşırken enerji yükseliyor. Kısa saçlıların formunu tazelemesi için iyi bir zaman. 

Tek not: Merkür 24 Ekim'de geri harekete başlıyor. Kuaförünüzle yanlış anlaşılmamak için istediğiniz modelin fotoğrafını yanınıza alın.

  • 27 Ekim: Dolunay'ın hemen ertesi günü Ay Boğa burcunda. Boğa'nın sakin ve topraklayan enerjisi, kesimin formunu uzun süre korumasına yardım ediyor. Sık kuaföre gitmek istemeyenler için ideal.

Ekim Ayında Hangi Günlerde Saç Kestirilmemeli?

Ekim Ayında Hangi Günlerde Saç Kestirilmemeli?

Kuaför koltuğundan pişmanlıkla kalkmamak için bu tarihlerde randevu almamanız önerilir:

  • 3 Ekim: Güzelliğin gezegeni Venüs geri harekete başlıyor, Ay da son dördünde. Gelenekte değişim için ayın en zayıf günlerinden biri.

  • 10 Ekim: Terazi burcunda Yeni Ay. Ay'ın ışığının sıfıra indiği bugün, geleneksel olarak kesimden çok niyet için ayrılıyor.

  • 12 - 13 Ekim ve 22 Ekim: Ay önce Akrep, ardından Balık burcunda. Su burçlarının saçı hassaslaştırdığına inanılıyor. Boya ve kimyasal işlemleri bugünlere denk getirmeyin.

  • 26 Ekim: Boğa Dolunayı Plüton'la sert açı kuruyor. Ani bir 'Hepsini kesin!' kararı için ayın en riskli günü.

Ekim Ayının Nötr Günleri: Bakım ve Küçük Dokunuşlar İçin Uygun Tarihler

Ekim Ayının Nötr Günleri: Bakım ve Küçük Dokunuşlar İçin Uygun Tarihler

Büyük bir değişiklik yerine kırıkları aldırmak, fön çektirmek ya da bakım yaptırmak istiyorsanız 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 28, 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerini değerlendirebilirsiniz.

Bugünlerin bazıları küçük dokunuşlar için ayrıca öne çıkıyor. 6 Ekim'de Ay Aslan burcunda, parlatıcı ve keratin bakımlar için güzel bir gün. 8 Ekim'de Ay Başak'ta, titiz Başak enerjisi kırık uç temizliğine uygun. 29 Ekim'de ise Ay İkizler'de, yeni bir şekillendirme ya da fön denemesi için tercih edebilirsiniz.

Ekim Ayına Özel Saç Kesim Ritüeli

Ekim Ayına Özel Saç Kesim Ritüeli

10 Ekim'deki Terazi Yeni Ayı saç kesmek için uygun bir gün sayılmasa da niyet için güçlü bir tarih. Terazi dengenin burcu, numerolojide Ekim 2026'nın sayısı olan 2 de öyle. Bu ritüel, saç bakımınızı ayın bu iki enerjisiyle buluşturuyor.

Ekim'de Terazi Yeni Ayı ile Denge Niyeti

  • Hazırlık: 10 Ekim akşamı iki küçük kase hazırlayın. Birine bir tatlı kaşığı bal, diğerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı koyun. Biri tatlılığı, diğeri bereketi temsil ediyor.

  • Denge: İki kaseyi tek bir kasede birleştirin ve karışımı yalnızca saç uçlarınıza sürün. 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın.

  • Niyet: Saçınız kururken bir kağıda iki cümle yazın. Biri bu ay bırakmak istediğiniz bir şey, diğeri hayatınıza çekmek istediğiniz bir şey olsun. Kağıdı katlayıp çantanızda taşıyın. Büyüyen Ay'daki ilk kuaför randevunuzdan sonra onu atarak bıraktığınız şeyi de geride bırakın.

Ekim'in Kuralı: Radikal Değişim Kasım'a Kalsın

Ekim'in Kuralı: Radikal Değişim Kasım'a Kalsın

Astrolojide Venüs güzelliği, estetiği ve dış görünüşü temsil ediyor. Venüs 3 Ekim'den 13 Kasım'a kadar geri hareket edecek. Bu dönemlerde görünüşte yapılan büyük değişikliklerin sonradan pişmanlık yaratabileceğine inanılıyor. Bu yüzden kısacık bir bob, sarıdan siyaha geçiş ya da ilk kez perma gibi radikal kararları 13 Kasım sonrasına bırakmak daha iyi olabilir.

Uç almak, katları tazelemek ya da mevcut rengi yenilemek içinse Ekim'de Ay'ın ritmine bakmanız yeterli:

  • 1-9 Ekim: Küçülen Ay — saç kesimi için daha sakin bir dönem olarak değerlendirilir.

  • 11-25 Ekim: Büyüyen Ay — saçın uzamasını desteklemek isteyenlerin tercih ettiği dönemdir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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