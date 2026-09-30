Ekim'de Saçınızı Kestirmeden Önce Okuyun: Ay Takvimine Göre Ekim 2026 Saç Kesim Günleri
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Sonbahar iyice kendini gösterdi, yazdan kalan kırık uçlar da artık aynaya göz kırpıyor. Tabii bu ay da kuaför randevusu almadan önce takvime bir göz atmakta fayda var! Zira güzelliğin gezegeni Venüs 3 Ekim'de geri harekete başlıyor ve 13 Kasım'a kadar bu yönde ilerleyecek. Ay ise 10 Ekim'de Terazi'de yenilenip 26 Ekim'de Boğa'da doluyor.
Peki Ay takvimine göre Ekim ayında saç kesimi için hangi günler öne çıkıyor?
İşte Ay takvimine göre Ekim 2026 saç kesim günleri ve saç bakım ritüeli!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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