article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uçak Pistini Ormana Çevirdiler: Mucize Yaşandı

Uçak Pistini Ormana Çevirdiler: Mucize Yaşandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 23:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avustralya'nın kuzeyindeki Daintree Yağmur Ormanı'nda, artık kullanılmayan bir uçak pisti yıllarca ağaçların arasında boş bir şerit gibi durdu. Bu şerit, ormanı iki parçaya ayırıyordu. Pistin olduğu yere binlerce fidan dikildi ve boşluk kapandı.

İşte detaylar...

Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak 3

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pist yüzünden ikiye bölünen orman yeniden birleşti.

Pist yüzünden ikiye bölünen orman yeniden birleşti.

Eski pist, Cow Bay denilen bölgede. Yaklaşık 7 hektarlık çıplak alan, iki yanındaki ormanın arasında bir duvar gibi duruyordu ve hayvanların bir taraftan öbür tarafa geçmesini zorlaştırıyordu.

Buraya yaklaşık 24 bin 500 ağaç dikildi. İşi Rainforest Rescue adlı kuruluşun ekipleri yaptı. Projeye destek veren Avustralya'nın En Çok Tehdit Altındaki Türleri Vakfı (FAME) ise nesli tükenme tehlikesindeki hayvan ve bitkileri korumak için çalışan bir hayır kurumu. Vakıf, Mart 2026'da planlanan bütün ağaçların toprağa girdiğini ve pistin tamamen ormana döndüğünü duyurdu.

Projenin asıl amacı nesli tehlike altındaki güney kasuarını korumak.

Projenin asıl amacı nesli tehlike altındaki güney kasuarını korumak.

Güney kasuarı, Avustralya'da resmî olarak 'tehlike altında' sayılan bir kuş türü. Tohumları ormanın farklı yerlerine taşıdığı için ormanın kendini yenilemesinde büyük payı var. Bu kuşları en çok ormanların parça parça yok olması, yolda arabaların çarpması ve köpekler tehdit ediyor.

İlk sonuçlar umut verici. Ağustos 2025'e gelindiğinde fidanların yüzde 90'ı tuttu, bazı ağaçların boyu 4 metreyi geçti. Aynı dönemde alanda bir çift kasuar görüldü. Dikim bittikten sonra da ağaçlandırılan bölümde taze kasuar dışkısı ve ayak izleri bulundu. Kasuarların yeni bir alana alışması zaman aldığı için vakıf, bunu ormanın işe yaradığının güçlü bir işareti olarak görüyor.

Yeni ormandan başka hayvanlar ve Büyük Set Resifi de faydalanacak.

Yeni ormandan başka hayvanlar ve Büyük Set Resifi de faydalanacak.

Yeni orman yalnızca kasuarlara değil; nesli tükenme noktasındaki bazı kurbağalara, ağaç kangurularına ve uçan tilkilere de güvenli bir yaşam alanı sağlayacak. Meyve veren ağaçlar şimdiden kuşları çekmeye başladı.

Ağaçların faydası karayla da sınırlı kalmayacak. Yeni bitki örtüsü, derelere karışan tortuyu doğal yolla süzerek suyu temizlemeye yardım edecek. Bu da Büyük Set Resifi'nde suyun daha berrak olması anlamına geliyor. Vakfa göre ağaçlar, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye de katkıda bulunacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın