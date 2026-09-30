Uçak Pistini Ormana Çevirdiler: Mucize Yaşandı

Güney kasuarı, Avustralya'da resmî olarak 'tehlike altında' sayılan bir kuş türü. Tohumları ormanın farklı yerlerine taşıdığı için ormanın kendini yenilemesinde büyük payı var. Bu kuşları en çok ormanların parça parça yok olması, yolda arabaların çarpması ve köpekler tehdit ediyor.

İlk sonuçlar umut verici. Ağustos 2025'e gelindiğinde fidanların yüzde 90'ı tuttu, bazı ağaçların boyu 4 metreyi geçti. Aynı dönemde alanda bir çift kasuar görüldü. Dikim bittikten sonra da ağaçlandırılan bölümde taze kasuar dışkısı ve ayak izleri bulundu. Kasuarların yeni bir alana alışması zaman aldığı için vakıf, bunu ormanın işe yaradığının güçlü bir işareti olarak görüyor.