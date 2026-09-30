Uçak Pistini Ormana Çevirdiler: Mucize Yaşandı
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Avustralya'nın kuzeyindeki Daintree Yağmur Ormanı'nda, artık kullanılmayan bir uçak pisti yıllarca ağaçların arasında boş bir şerit gibi durdu. Bu şerit, ormanı iki parçaya ayırıyordu. Pistin olduğu yere binlerce fidan dikildi ve boşluk kapandı.
İşte detaylar...
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Pist yüzünden ikiye bölünen orman yeniden birleşti.
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Projenin asıl amacı nesli tehlike altındaki güney kasuarını korumak.
Yeni ormandan başka hayvanlar ve Büyük Set Resifi de faydalanacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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