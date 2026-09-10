Çorak Araziye 119 Bin Ağaç Dikti: 45 Yılda Bölgede Mucize Yarattı
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
2014 yılında Avustralyalı çevre aktivisti Annie Schoenberger, eskiden şeker kamışı tarlası olarak kullanılan 18 hektarlık ıssız bir araziyi satın alarak kapsamlı bir doğa restorasyonu süreci başlattı. Tahrip edilmiş topraklarda yerel yağmur ormanı ekosistemini sıfırdan kurmayı hedefleyen bu girişim, kısa sürede geniş katılımlı bir çevre hareket haline geldi.
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Çevreci örgütler ile gönüllülerin desteğiyle yürütülen projede dikilen fidan sayısı 119 bini aştı.
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Yürütülen koruma çalışmaları sayesinde bölgede 45 yıldır görülmeyen nadir canlı türleri yeniden ortaya çıktı.
Resmi makamlarca yüksek çevresel değere sahip alan ilan edilen ormanda her türlü ağaç kesimi tamamen yasaklandı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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