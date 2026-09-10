Çorak Araziye 119 Bin Ağaç Dikti: 45 Yılda Bölgede Mucize Yarattı

Ağaçların büyümesiyle birlikte arazi yaban hayatı için korunaklı bir sığınak niteliği kazandı. Yapılan incelemelerde, nesli tehlike altındaki türler de dahil olmak üzere 75’ten fazla hayvan türünün bölgeye yerleştiği tespit edildi. Ekosistemdeki bu olumlu gelişimin en belirgin göstergesi, gözlüklü uçan tilkilerin yanı sıra bölgede 45 yılı aşkın süredir rastlanmayan dev miğferli kasuar kuşlarının yeniden alanda görülmesi oldu.