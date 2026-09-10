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Çorak Araziye 119 Bin Ağaç Dikti: 45 Yılda Bölgede Mucize Yarattı

Çorak Araziye 119 Bin Ağaç Dikti: 45 Yılda Bölgede Mucize Yarattı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 22:32
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2014 yılında Avustralyalı çevre aktivisti Annie Schoenberger, eskiden şeker kamışı tarlası olarak kullanılan 18 hektarlık ıssız bir araziyi satın alarak kapsamlı bir doğa restorasyonu süreci başlattı. Tahrip edilmiş topraklarda yerel yağmur ormanı ekosistemini sıfırdan kurmayı hedefleyen bu girişim, kısa sürede geniş katılımlı bir çevre hareket haline geldi.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Çevreci örgütler ile gönüllülerin desteğiyle yürütülen projede dikilen fidan sayısı 119 bini aştı.

Çevreci örgütler ile gönüllülerin desteğiyle yürütülen projede dikilen fidan sayısı 119 bini aştı.

2015 yılında ilk fidanların dikilmesiyle başlayan zorlu süreç; çevreci örgütlerin, gönüllülerin ve yerel halkın katılımıyla ivme kazandı. Bölgenin biyolojik çeşitliliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla onlarca farklı yerel bitki türü toprakla buluşturuldu. 2026 yılı itibarıyla toprağa kazandırılan fidan sayısı 119 bini geçerken, oluşturulan sulak alanlar sayesinde toprağın yapısı güçlendirildi ve su ekosistemi yeniden canlandırıldı.

Yürütülen koruma çalışmaları sayesinde bölgede 45 yıldır görülmeyen nadir canlı türleri yeniden ortaya çıktı.

Yürütülen koruma çalışmaları sayesinde bölgede 45 yıldır görülmeyen nadir canlı türleri yeniden ortaya çıktı.

Ağaçların büyümesiyle birlikte arazi yaban hayatı için korunaklı bir sığınak niteliği kazandı. Yapılan incelemelerde, nesli tehlike altındaki türler de dahil olmak üzere 75’ten fazla hayvan türünün bölgeye yerleştiği tespit edildi. Ekosistemdeki bu olumlu gelişimin en belirgin göstergesi, gözlüklü uçan tilkilerin yanı sıra bölgede 45 yılı aşkın süredir rastlanmayan dev miğferli kasuar kuşlarının yeniden alanda görülmesi oldu.

Resmi makamlarca yüksek çevresel değere sahip alan ilan edilen ormanda her türlü ağaç kesimi tamamen yasaklandı.

Resmi makamlarca yüksek çevresel değere sahip alan ilan edilen ormanda her türlü ağaç kesimi tamamen yasaklandı.

Arazide yaşanan bu ekolojik dönüşüm üzerine resmi makamlar Mayıs 2026’da harekete geçti. Yerel yetkililer, 10 yılda baştan yaratılan bu ormanı resmi olarak 'yüksek çevresel değere sahip alan' statüsüne aldı. Alınan karar doğrultusunda, bölgedeki ağaç kesimi ve ekosisteme zarar verebilecek her türlü faaliyet tamamen yasaklanarak alan koruma altına alındı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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