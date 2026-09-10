Ormanın Ortasında Vikinglerin Kayıp Hazinesini Buldu: Tam 4.5 Kilo Ağırlığında

Koruma altına alınan eserler, laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek hassas temizlik ve ayırma işlemlerinin ardından kataloglama safhasına geçecek. Sikkelerin imal edildikleri coğrafyalar ile basım tarihlerinin tespiti sayesinde dönemin bölgesel ticaret hatları, maden akışı ve servet dağılımı gün ışığına kavuşacak. Değerli definenin kim tarafından, ne amaçla ve hangi kriz döneminde toprağa emanet edildiği hususları ise uzman analizlerinin ardından nihai açıklığa kavuşacak.