Ormanın Ortasında Vikinglerin Kayıp Hazinesini Buldu: Tam 4.5 Kilo Ağırlığında
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Kaynak: https://www.heritagedaily.com/2026/09...
Güneydoğu Finlandiya’daki Sysmä kasabası yakınlarında çalışma yürüten amatör bir metal arama meraklısı, ülke tarihinin en kapsamlı Viking Çağı gümüş definesine ulaştı. Kalle Lappinen adlı vatandaşın tespiti üzerine bölgede inceleme başlatan uzmanlar, toplam 4,5 kilogram ağırlığında binlerce tarihi sikke ile çeşitli süs eşyalarını güvenli alana taşıdı. Lahti Müzesi bünyesinde görev yapan arkeolog Esko Tikkala koordinesinde yürütülen kurtarma kazısı, Geç Demir Çağı dönemine ait Finlandiya sınırlarındaki en büyük toplu buluntuyu tescil altına aldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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