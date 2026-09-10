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Yaşam
Ormanın Ortasında Vikinglerin Kayıp Hazinesini Buldu: Tam 4.5 Kilo Ağırlığında

Ormanın Ortasında Vikinglerin Kayıp Hazinesini Buldu: Tam 4.5 Kilo Ağırlığında

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 21:27
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Güneydoğu Finlandiya’daki Sysmä kasabası yakınlarında çalışma yürüten amatör bir metal arama meraklısı, ülke tarihinin en kapsamlı Viking Çağı gümüş definesine ulaştı. Kalle Lappinen adlı vatandaşın tespiti üzerine bölgede inceleme başlatan uzmanlar, toplam 4,5 kilogram ağırlığında binlerce tarihi sikke ile çeşitli süs eşyalarını güvenli alana taşıdı. Lahti Müzesi bünyesinde görev yapan arkeolog Esko Tikkala koordinesinde yürütülen kurtarma kazısı, Geç Demir Çağı dönemine ait Finlandiya sınırlarındaki en büyük toplu buluntuyu tescil altına aldı.

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Kaynak: https://www.heritagedaily.com/2026/09...
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Gömünün İki Ayrı Hasır Muhafaza İçinde Saklanması Araştırmacıların Dikkatini Çekti

Gömünün İki Ayrı Hasır Muhafaza İçinde Saklanması Araştırmacıların Dikkatini Çekti

Uzmanlar, paha biçilemez gümüşlerin tek bir noktaya gömülmek yerine aralarında 12 metre mesafe bulunan iki farklı noktaya paylaştırıldığını belirledi. Toprağın yaklaşık 45 santimetre altındaki taş blokların arasına yerleştirilen hazinenin bitkisel liflerden üretilmiş iki özel hasır kap içerisinde muhafaza edildiği saptandı. Sikkelerin haricinde gümüş bilezik, clasp toka, boncuk ve muhtelif külçe parçalarının yer aldığı bu özel yapı, dönemin gizlenme teknikleri ile güvenlik tedbirlerine dair önemli veriler sunuyor. Organik yapısını koruyan hasır kalıntıları, eserlerin toprağa gömülme süreçlerini aydınlatmada kritik rol üstleniyor.

Yeni Buluntunun Ağırlığı Yüzyıldan Uzun Süredir Kırılamayan Eski Rekoru İkiye Katladı

Yeni Buluntunun Ağırlığı Yüzyıldan Uzun Süredir Kırılamayan Eski Rekoru İkiye Katladı

Sysmä kasabasındaki keşif, Finlandiya’da 1895 senesinde Nousiainen bölgesinde gün yüzüne çıkarılan 1.700 parçalık ve 2,2 kilogramlık tarihi rekoru açık farkla geride bıraktı. Yeni ulaşılan gümüşlerin toplam hacmi, önceki keşfin iki katını aşarak İskandinav arkeoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. Arkeoloji heyeti, binlerle ifade edilen sikke miktarının Viking Dönemi Finlandiya'sına yönelik araştırmalarda benzersiz bir bilgi kaynağı oluşturacağını ifade ediyor.

Laboratuvar Çalışmalarının Ardından Viking Çağı Ticaret Ağına Dair Detaylar Netleşecek

Laboratuvar Çalışmalarının Ardından Viking Çağı Ticaret Ağına Dair Detaylar Netleşecek

Koruma altına alınan eserler, laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek hassas temizlik ve ayırma işlemlerinin ardından kataloglama safhasına geçecek. Sikkelerin imal edildikleri coğrafyalar ile basım tarihlerinin tespiti sayesinde dönemin bölgesel ticaret hatları, maden akışı ve servet dağılımı gün ışığına kavuşacak. Değerli definenin kim tarafından, ne amaçla ve hangi kriz döneminde toprağa emanet edildiği hususları ise uzman analizlerinin ardından nihai açıklığa kavuşacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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