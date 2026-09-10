Ülkedeki Evlerin Çatılarını Beyaza Boyamaya Başladılar: Sıcaklık ve Fatura Derdini Bitirdi

Uygulamanın verimliliği iklim koşulları, düzenli temizlik ve malzeme kalitesi gibi faktörlere bağlı şekilde değişkenlik gösteriyor. Zamanla biriken toz tabakasının yansıtma gücünü düşürmesi ve soğuk bölgelerde kışın güneş enerjisinden yararlanmayı sınırlandırması gibi durumlar göz önüne alınıyor. Günümüzde geliştirilen yeni nesil membranlar ve yüksek emisyonlu özel pigmentler, farklı renk seçeneklerinde dahi yüksek termal koruma sunarak binaların ısı tutma kapasitesini sınırlandırıyor.