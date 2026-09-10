Ülkedeki Evlerin Çatılarını Beyaza Boyamaya Başladılar: Sıcaklık ve Fatura Derdini Bitirdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.xataka.com/energia/eeuu-p...
Küresel çapta artış gösteren sıcak dalgaları ve yükselen enerji maliyetleri karşısında binaları soğutma yöntemleri yeniden değerlendiriliyor. Yapay iklimlendirme sistemlerine yüklenmeden önce ısı kaynaklarının yapı malzemeleri tarafından emilmesini önlemek, sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen 'Philadelphia Cool Homes Project' uygulaması, binaların üst yüzeylerini açık renkle kaplamanın iç mekân sıcaklığını ve elektrik tüketimini belirgin biçimde düşürdüğünü ortaya koyuyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düşük Gelirli Ailelerin Yaşadığı Konutlarda Basit Yöntemlerle Isı Transferi Engellendi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çatı Yüzeylerinde Elde Edilen Yansıtıcılık Sayesinde Elektrik Faturasında Tasarruf Sağlandı
Beyaz Yüzey Uygulamaları Şehir Isı Adası Etkisinin Azaltılmasında Önemli Rol Oynuyor
Gelişen Malzeme Teknolojileri Yansıtıcı Çatı Sistemlerinin Etkisini Artırıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın