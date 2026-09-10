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Ülkedeki Evlerin Çatılarını Beyaza Boyamaya Başladılar: Sıcaklık ve Fatura Derdini Bitirdi

Ülkedeki Evlerin Çatılarını Beyaza Boyamaya Başladılar: Sıcaklık ve Fatura Derdini Bitirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 19:58
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Küresel çapta artış gösteren sıcak dalgaları ve yükselen enerji maliyetleri karşısında binaları soğutma yöntemleri yeniden değerlendiriliyor. Yapay iklimlendirme sistemlerine yüklenmeden önce ısı kaynaklarının yapı malzemeleri tarafından emilmesini önlemek, sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen 'Philadelphia Cool Homes Project' uygulaması, binaların üst yüzeylerini açık renkle kaplamanın iç mekân sıcaklığını ve elektrik tüketimini belirgin biçimde düşürdüğünü ortaya koyuyor.

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Kaynak: https://www.xataka.com/energia/eeuu-p...
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Düşük Gelirli Ailelerin Yaşadığı Konutlarda Basit Yöntemlerle Isı Transferi Engellendi

Düşük Gelirli Ailelerin Yaşadığı Konutlarda Basit Yöntemlerle Isı Transferi Engellendi

Energy Coordinating Agency tarafından yürütülen çalışmada, Filadelfia bölgesindeki düşük gelirli ve yaşlı yurttaşlara ait yaklaşık 340 müstakil evin çatısına güneş ışığını yansıtan beyaz kaplama uygulandı. Koyu renkli çatı örtülerinin güneş radyasyonunu yüksek oranda emerek iç mekâna aktardığı tespiti üzerinden başlatılan süreçte, herhangi bir karmaşık teknoloji kullanılmadan doğrudan fiziksel yansıma prensibinden faydalanıldı.

Çatı Yüzeylerinde Elde Edilen Yansıtıcılık Sayesinde Elektrik Faturasında Tasarruf Sağlandı

Çatı Yüzeylerinde Elde Edilen Yansıtıcılık Sayesinde Elektrik Faturasında Tasarruf Sağlandı

Proje çıktılarında, çatı iç yüzey tepe sıcaklıklarının 2,2 ile 2,8 derece arasında gerilediği, klima bulunmayan üst kat odalarında ise hava sıcaklığının yaklaşık 1,1 derece düştüğü kaydedildi. Yansıtıcı kaplamanın etkisiyle konut başına yıllık ortalama 560 kilovatsaat düzeyinde iklimlendirme elektriği tasarrufu sağlandığı belirlendi. Yüzeylerin güneş radyasyonunu geri yansıtma kapasitesini ifade eden albedo değerinin yükseltilmesi, yapı kabuğunun ısınmasını önleyerek soğutma cihazlarının yükünü hafifletti.

Beyaz Yüzey Uygulamaları Şehir Isı Adası Etkisinin Azaltılmasında Önemli Rol Oynuyor

Beyaz Yüzey Uygulamaları Şehir Isı Adası Etkisinin Azaltılmasında Önemli Rol Oynuyor

Florida ve California bölgelerindeki ticari ve kamusal yapılarda gerçekleştirilen benzer araştırmalar, soğuk çatı uygulamalarının enerji tüketimini yüzde 18’e varan oranlarda azalttığını doğruluyor. Asfalt ve koyu renkli binaların birikim yapmasıyla oluşan şehir ısı adası etkisi, yansıtıcı yüzeylerin yaygınlaşması sayesinde kent genelinde düşüş eğilimine giriyor. Küresel ölçekteki modellemeler, kent çatı alanlarının yansıtıcılık katsayısının artırılmasının iklim değişikliğiyle mücadeleye ciddi katkılar sunduğunu gösteriyor.

Gelişen Malzeme Teknolojileri Yansıtıcı Çatı Sistemlerinin Etkisini Artırıyor

Gelişen Malzeme Teknolojileri Yansıtıcı Çatı Sistemlerinin Etkisini Artırıyor

Uygulamanın verimliliği iklim koşulları, düzenli temizlik ve malzeme kalitesi gibi faktörlere bağlı şekilde değişkenlik gösteriyor. Zamanla biriken toz tabakasının yansıtma gücünü düşürmesi ve soğuk bölgelerde kışın güneş enerjisinden yararlanmayı sınırlandırması gibi durumlar göz önüne alınıyor. Günümüzde geliştirilen yeni nesil membranlar ve yüksek emisyonlu özel pigmentler, farklı renk seçeneklerinde dahi yüksek termal koruma sunarak binaların ısı tutma kapasitesini sınırlandırıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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