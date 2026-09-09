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Tarlaları Sulamak İçin Dev Gölü Kuruttular: 66 Yıldır Felaketi Yaşıyorlar

Tarlaları Sulamak İçin Dev Gölü Kuruttular: 66 Yıldır Felaketi Yaşıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 17:39
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1960’lı yılların haritalarında Belçika ve Hollanda’nın toplam yüzölçümüne denk gelen büyüklüğüyle dikkat çeken Aral Denizi, dönemin hırslı tarım politikalarının sonucunda haritadan silinme noktasına geldi. Zamanında dünyanın dördüncü büyük tatlı su kütlesi konumunda bulunan göl, yerini 60 bin kilometrekarelik çorak bir kum alanına bıraktı. Milyonlarca yılda oluşan bu devasa ekosistem, uygulanan hatalı kararlar nedeniyle sadece birkaç on yıl içerisinde Aralkum Çölü olarak adlandırılan zehirli bir kara parçasına dönüştü.

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Kaynak: https://sciencepost.fr/en-assechant-l...
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Sovyet yönetiminin pamuk üretimini artırma hedefi bölgesel bir su krizini tetikledi

Sovyet yönetiminin pamuk üretimini artırma hedefi bölgesel bir su krizini tetikledi

Felaketin temelinde, Sovyet planlamacılarının Aral Denizi’ni besleyen Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin yataklarını değiştirmesi yer alıyor. Özbekistan ve Kazakistan’daki kurak bozkırları devasa pamuk tarlalarına çevirmek amacıyla inşa edilen kanallar, nehir sularının göle ulaşmasını engelledi. Besleme kaynaklarından mahrum kalan göl, zamanla hacminin yüzde 90’ından fazlasını kaybetti. Kuruyan alanlar nedeniyle eski balıkçı kasabaları kıyıdan onlarca kilometre uzaklıkta kalırken, bölgede paslanan gemi enkazları yıkımın sembolü haline geldi.

Kuruyan göl tabanı onlarca yıllık kimyasal atıkların biriktiği bir alana dönüştü

Kuruyan göl tabanı onlarca yıllık kimyasal atıkların biriktiği bir alana dönüştü

Aralkum Çölü’nü tehlikeli kılan unsur, toprak yapısında barındırdığı yüksek miktardaki kimyasal kalıntılardan kaynaklanıyor. On yıllar boyunca pamuk tarımında kullanılan aşırı miktardaki pestisit, herbisit ve gübre artıkları nehirlere karışarak göl tabanında birikti. Suların buharlaşmasıyla birlikte bu zararlı maddeler tuz tabakasıyla birleşti. Oluşan bu zehirli toprak katmanı, bölgedeki rüzgarların etkisiyle çevreye yayılmaya hazır bir tehlike oluşturmayı sürdürüyor.

Her yıl atmosfere karışan milyonlarca ton zehirli toz kıtalararası mesafeler katediyor

Her yıl atmosfere karışan milyonlarca ton zehirli toz kıtalararası mesafeler katediyor

Şiddetli rüzgarlar, çöl yüzeyinden her yıl yaklaşık 43 milyon ton tuz ve tarımsal tortuyu atmosfere taşıyor. Bölge sakinlerince 'beyaz fırtına' olarak tanımlanan bu toz bulutları, atmosferik hareketlerle Himalayalar’dan İskandinavya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ulaşıyor.

Ekolojik dengenin bozulması halk sağlığını ve bölgesel iklim koşullarını olumsuz etkiliyor

Ekolojik dengenin bozulması halk sağlığını ve bölgesel iklim koşullarını olumsuz etkiliyor

Solunan toksik Partiküller, yerel halk arasında akciğer, solunum yolu ve kalp-damar hastalıklarının ciddi oranda artmasına yol açıyor. Su kütlesinin kaybolması, bölgenin doğal iklim düzenleyici işlevini de ortadan kaldırdı. Yaz mevsimlerinin daha sıcak ve kurak, kışların ise daha dondurucu yaşandığı bölgede, sıcaklık farkları her geçen gün daha sert boyutlara ulaşıyor. Aral Denizi’nin yaşadığı bu süreç, doğaya yönelik kontrolsüz müdahalelerin uzun vadeli çevresel bedellerini açıkça gözler önüne seriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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