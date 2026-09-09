Tarlaları Sulamak İçin Dev Gölü Kuruttular: 66 Yıldır Felaketi Yaşıyorlar
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Kaynak: https://sciencepost.fr/en-assechant-l...
1960’lı yılların haritalarında Belçika ve Hollanda’nın toplam yüzölçümüne denk gelen büyüklüğüyle dikkat çeken Aral Denizi, dönemin hırslı tarım politikalarının sonucunda haritadan silinme noktasına geldi. Zamanında dünyanın dördüncü büyük tatlı su kütlesi konumunda bulunan göl, yerini 60 bin kilometrekarelik çorak bir kum alanına bıraktı. Milyonlarca yılda oluşan bu devasa ekosistem, uygulanan hatalı kararlar nedeniyle sadece birkaç on yıl içerisinde Aralkum Çölü olarak adlandırılan zehirli bir kara parçasına dönüştü.
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Sovyet yönetiminin pamuk üretimini artırma hedefi bölgesel bir su krizini tetikledi
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Kuruyan göl tabanı onlarca yıllık kimyasal atıkların biriktiği bir alana dönüştü
Her yıl atmosfere karışan milyonlarca ton zehirli toz kıtalararası mesafeler katediyor
Ekolojik dengenin bozulması halk sağlığını ve bölgesel iklim koşullarını olumsuz etkiliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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