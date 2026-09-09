Tarlaları Sulamak İçin Dev Gölü Kuruttular: 66 Yıldır Felaketi Yaşıyorlar

1960’lı yılların haritalarında Belçika ve Hollanda’nın toplam yüzölçümüne denk gelen büyüklüğüyle dikkat çeken Aral Denizi, dönemin hırslı tarım politikalarının sonucunda haritadan silinme noktasına geldi. Zamanında dünyanın dördüncü büyük tatlı su kütlesi konumunda bulunan göl, yerini 60 bin kilometrekarelik çorak bir kum alanına bıraktı. Milyonlarca yılda oluşan bu devasa ekosistem, uygulanan hatalı kararlar nedeniyle sadece birkaç on yıl içerisinde Aralkum Çölü olarak adlandırılan zehirli bir kara parçasına dönüştü.

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