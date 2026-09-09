23 Yıl Önce Samanlıkta Unuttuğu 2 Bin Adet Bilgisayar Milyonlar Kazandırdı

Elde edilen finansal başarıya karşın platform üzerindeki tüm ilanlar beklenmedik bir şekilde yayından kaldırıldı. Pellegrini, son satışın üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen neden devam etmediği konusunda net bir gerekçe sunmaktan kaçındı. Stoklarında hâlâ çalışır durumda pek çok cihazın yer alması, duraklamanın ürün yetersizliğinden kaynaklanmadığını açıkça gösterdi. Onarılan eski samanlık ise günümüzde ağırlıklı olarak özel 4K yayın cihazları ve kalan az sayıdaki bilgisayarın ticareti için kullanılıyor.