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23 Yıl Önce Samanlıkta Unuttuğu 2 Bin Adet Bilgisayar Milyonlar Kazandırdı

23 Yıl Önce Samanlıkta Unuttuğu 2 Bin Adet Bilgisayar Milyonlar Kazandırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 15:43
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Bilgisayar tarihinin en ilginç hikayelerinden biri geçtiğimiz günlerde yeni bir boyut kazandı. ABD’de yaşayan James Pellegrini, 1980’lerin ortasında büyük bir ticari başarı elde etme umuduyla tam 2.000 adet nostaljik bilgisayar satın almıştı. Ancak işler planladığı gibi gitmedi ve teknoloji dünyasında adeta unutulan bu devasa stok, tam 23 yıl boyunca bir komşunun samanlığında tozlu raflarda bekledi.

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Kaynak: https://www.vice.com/en/article/2200-...
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Yıkılmak Üzere Olan Ahşap Depo Büyük Bir Satış Başarısını Başlattı

Yıkılmak Üzere Olan Ahşap Depo Büyük Bir Satış Başarısını Başlattı

Depo olarak kullanılan yapının çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine Pellegrini, cihazları elden çıkarmak amacıyla e-Ticaret platformu eBay üzerinden satış yapmaya başladı. Nostaljik teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği bu süreç, oldukça kazançlı bir dönemin kapılarını araladı. Yapılan tüm satışların ardından toplam gelirin 45.000 euro seviyesini aştığı kayıtlara geçti.

e-Ticaret Platformundaki Satışların Neden Durdurulduğu Belirsizliğini Koruyor

e-Ticaret Platformundaki Satışların Neden Durdurulduğu Belirsizliğini Koruyor

Elde edilen finansal başarıya karşın platform üzerindeki tüm ilanlar beklenmedik bir şekilde yayından kaldırıldı. Pellegrini, son satışın üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen neden devam etmediği konusunda net bir gerekçe sunmaktan kaçındı. Stoklarında hâlâ çalışır durumda pek çok cihazın yer alması, duraklamanın ürün yetersizliğinden kaynaklanmadığını açıkça gösterdi. Onarılan eski samanlık ise günümüzde ağırlıklı olarak özel 4K yayın cihazları ve kalan az sayıdaki bilgisayarın ticareti için kullanılıyor.

Teknoloji Tarihinde Başarısız Olan Proje Yıllar Sonra Değer Kazandı

Teknoloji Tarihinde Başarısız Olan Proje Yıllar Sonra Değer Kazandı

Koleksiyoncular tarafından büyük ilgi gören bu özel donanımlar, 'NABU' adı verilen erken dönem sistemlerinden oluşuyor. Günümüz internetinin ilk ve son derece basitleştirilmiş bir versiyonunu sunmak amacıyla geliştirilen bu proje, döneminde pazar payı elde edemeyerek başarısızlığa uğradı. Ancak onlarca yıl sonra bir samanlıktan çıkarılan cihazlar sahibine önemli bir gelir sağladı ve teknoloji dünyasında unutulmayacak bir hikâyeye dönüştü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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