23 Yıl Önce Samanlıkta Unuttuğu 2 Bin Adet Bilgisayar Milyonlar Kazandırdı
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Kaynak: https://www.vice.com/en/article/2200-...
Bilgisayar tarihinin en ilginç hikayelerinden biri geçtiğimiz günlerde yeni bir boyut kazandı. ABD’de yaşayan James Pellegrini, 1980’lerin ortasında büyük bir ticari başarı elde etme umuduyla tam 2.000 adet nostaljik bilgisayar satın almıştı. Ancak işler planladığı gibi gitmedi ve teknoloji dünyasında adeta unutulan bu devasa stok, tam 23 yıl boyunca bir komşunun samanlığında tozlu raflarda bekledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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