Efsane Kaptan Selcan Çağlar Türk Kadın Voleybolunun Tarihi Dönüşümünü Anlattı

1960'lı ve 70'li yıllarda kız çocuklarının spora katılımının son derece sınırlı olduğunu belirten Selcan Çağlar, ailelerin ve eğitim kurumlarının bu duruma tereddütle yaklaştığını ifade etti. Alman Lisesi yıllarında dahi kız öğrencilerin spor derslerinden rapor alarak muaf tutulduğu bir dönemden geçildiğini aktaran Çağlar, ilk olarak Galatasaray'da amatör koşullarda voleybola başladığını dile getirdi. Disiplinli ve profesyonel yapının Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün kurulmasıyla sağlandığını vurgulayan efsane kaptan, salonlardaki ısıtma eksikliklerinden seyirci baskısına kadar pek çok ciddi güçlükle karşılaştıklarını söyledi. Aynı zamanda medyadaki cinsel odaklı ve karikatürize edilmiş yaklaşımlara karşı da gazete bürolarına giderek açıkça mücadele verdiklerini aktardı.

Efsane milli kaptan Selcan Çağlar, o günlerde karşılaştıkları toplumsal bakış açısını şu sözlerle özetledi: