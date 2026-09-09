Efsane Kaptan Selcan Çağlar Türk Kadın Voleybolunun Tarihi Dönüşümünü Anlattı
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Türkiye'de kadın sporunun gelişimi, büyük engeller ve toplumsal ön yargılarla dolu çetin bir mücadele geçmişine dayanıyor. Eski Kadın Voleybol Milli Takımı Kaptanı ve menajeri Selcan Çağlar, Oksijen TV’ye verdiği demeçte, Türk kadın voleybolunun 1960’lardan günümüze uzanan tarihi serüvenini ve bu süreçte katedilen mesafeyi detaylarıyla değerlendirdi. Çağlar, yönetmenliğini Eren Altın'ın ve editörlüğünü Berna Abik'in üstlendiği yayında, voleybolun Türkiye'deki kadın hareketi açısından taşıdığı kritik öneme ve vizyona dikkat çekti.
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Kaynak: Oksijen TV
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Kadın voleybolunun ilk yılları zorlu ön yargılar ve imkansızlıklarla geçti.
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1980 yılı Türk voleybolu ve toplumsal algı açısından dönüm noktası oldu.
Sistematik yatırımlar Türk kadın voleybolunu dünya zirvesine taşıdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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