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Zehra Güneş'in Kupa Sevinci Duygulandırdı: “Mesele Hiç Düşmemek Değil”

Zehra Güneş'in Kupa Sevinci Duygulandırdı: “Mesele Hiç Düşmemek Değil”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 17:49
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Zehra Güneş, kazandıkları kupanın ardından yaptığı paylaşımla bu kez sahadaki başarısından çok, çocukluğundan bugüne uzanan hikâyesini anlattı. Küçük yaşlarda fiziksel farklılıkları nedeniyle yaşadığı kaygılardan bahseden milli voleybolcu, yıllar içinde bu farklılıkların aslında en büyük güçlerinden biri olduğunu fark ettiğini söyledi.

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Milli voleybolcu Zehra Güneş, kazandıkları kupanın ardından yaptığı paylaşımda çocukluğundan bugüne uzanan hikâyesini anlattı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, kazandıkları kupanın ardından yaptığı paylaşımda çocukluğundan bugüne uzanan hikâyesini anlattı.

Güneş, fiziksel farklılıklarının çocukken kendisi için büyük bir kaygı olduğunu ancak zamanla bu farklılıkların en büyük güçlerinden biri olduğunu öğrendiğini söyledi.

Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuk yaşta güçlü olmak zorunda hissettiğini belirterek, “Bunu öğrenmek için hızla büyümek zorundaydım, o sırada çocuk olduğumu fark edemedim” ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Zehra Güneş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Merhaba, ben Zehra ...

Çocukken fiziksel farklılıklarım en büyük kaygımdı; büyüdükçe, en büyük gücün farklılıklarımız olduğunu öğrendim.

Bunu öğrenmek için hızla büyümek zorundaydım, o sırada çocuk olduğumu fark edemedim.

Herkes senden güçlü olmanı beklerken, sen yorulabileceğini zamanla öğrendin.

Bazen şüpheye düştüğünde, sana senden çok inanan bir kişinin dahi olması yeter.

Sonra sonra senin hakkında ne düşünüldüğünü değil, senin kendin hakkında ne düşündüğünü önemsemeyi öğrendin.

Kaybettiğim günler oldu; ama hiçbir kayıp seni başladığın yere geri götürmedi.

Sonra anladım; mesele hiç düşmemek değil, her düştüğünde yeniden kendin olabilmekmiş.

İçimdeki küçük kız için, hiç tanımadığım binlerce kız çocuğu ve genç arkadaşlarım için, tüm farklılıklarımızdan güç alarak bu kupayı kaldırıyorum. Hepimiz iyi ki varız.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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