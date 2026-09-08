Zehra Güneş'in Kupa Sevinci Duygulandırdı: “Mesele Hiç Düşmemek Değil”

Güneş, fiziksel farklılıklarının çocukken kendisi için büyük bir kaygı olduğunu ancak zamanla bu farklılıkların en büyük güçlerinden biri olduğunu öğrendiğini söyledi.

Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuk yaşta güçlü olmak zorunda hissettiğini belirterek, “Bunu öğrenmek için hızla büyümek zorundaydım, o sırada çocuk olduğumu fark edemedim” ifadelerini kullandı.