Zehra Güneş'in Kupa Sevinci Duygulandırdı: “Mesele Hiç Düşmemek Değil”
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Zehra Güneş, kazandıkları kupanın ardından yaptığı paylaşımla bu kez sahadaki başarısından çok, çocukluğundan bugüne uzanan hikâyesini anlattı. Küçük yaşlarda fiziksel farklılıkları nedeniyle yaşadığı kaygılardan bahseden milli voleybolcu, yıllar içinde bu farklılıkların aslında en büyük güçlerinden biri olduğunu fark ettiğini söyledi.
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Milli voleybolcu Zehra Güneş, kazandıkları kupanın ardından yaptığı paylaşımda çocukluğundan bugüne uzanan hikâyesini anlattı.
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Zehra Güneş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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