Çölün Ortasına Bırakılan 11 Eşek Yıllar Sonra Her Şeyi Değiştirdi
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Çöle bırakılan 11 İran yaban eşeğinin yıllar sonra bölgedeki yaşamı değiştireceği kimsenin aklına gelmezdi. Ancak bu hayvanlar, su ararken kazdıkları çukurlarla yalnızca kendilerine değil, çölde yaşayan onlarca farklı türe de yaşam alanı oluşturdu.
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Çölün ortasına bırakılan 11 İran yaban eşeğinin hikâyesi, yıllar içinde beklenmedik bir noktaya ulaştı.
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Eşeklerin çölde yaptığı şey ise projenin en dikkat çekici kısmı oldu.
Eşeklerin etkisi suyla da sınırlı kalmadı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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