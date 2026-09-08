Çölün Ortasına Bırakılan 11 Eşek Yıllar Sonra Her Şeyi Değiştirdi

Su arayan hayvanlar, sert ve kayalık zemini toynaklarıyla kazarak bazı noktalarda yaklaşık 2 metre derinliğe ulaşan çukurlar oluşturdu.

Bu çukurlar yağışlarla ve yer altı suyuyla dolduğunda yalnızca eşeklerin değil, bölgedeki diğer hayvanların da yararlanabildiği su kaynaklarına dönüştü. Ceylanlar, tilkiler, kuşlar ve yarasalar gibi farklı türler bu noktalardan faydalanmaya başladı.