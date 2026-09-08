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Çölün Ortasına Bırakılan 11 Eşek Yıllar Sonra Her Şeyi Değiştirdi

Çölün Ortasına Bırakılan 11 Eşek Yıllar Sonra Her Şeyi Değiştirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 17:04
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Çöle bırakılan 11 İran yaban eşeğinin yıllar sonra bölgedeki yaşamı değiştireceği kimsenin aklına gelmezdi. Ancak bu hayvanlar, su ararken kazdıkları çukurlarla yalnızca kendilerine değil, çölde yaşayan onlarca farklı türe de yaşam alanı oluşturdu.

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Çölün ortasına bırakılan 11 İran yaban eşeğinin hikâyesi, yıllar içinde beklenmedik bir noktaya ulaştı.

Çölün ortasına bırakılan 11 İran yaban eşeğinin hikâyesi, yıllar içinde beklenmedik bir noktaya ulaştı.

İsrail'de başlatılan koruma çalışması kapsamında bölgeye getirilen eşekler, çoğalmanın yanı sıra açtıkları su çukurlarıyla çölde yaşayan pek çok canlıya da alan açtı.

11 Eşekle Başlayan Proje

İsrail, 1968 yılında İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'den 11 İran yaban eşeği satın aldı. Hayvanlar, ülkenin güneyindeki Yotvata Rezervi'ne götürülerek burada yetiştirilmeye başlandı.

İran yaban eşeklerinin bölgede yeniden çoğaltılması hedeflenirken, ilerleyen yıllarda Afrika yaban eşekleri de programa dahil edildi.

Eşeklerin çölde yaptığı şey ise projenin en dikkat çekici kısmı oldu.

Eşeklerin çölde yaptığı şey ise projenin en dikkat çekici kısmı oldu.

Su arayan hayvanlar, sert ve kayalık zemini toynaklarıyla kazarak bazı noktalarda yaklaşık 2 metre derinliğe ulaşan çukurlar oluşturdu.

Bu çukurlar yağışlarla ve yer altı suyuyla dolduğunda yalnızca eşeklerin değil, bölgedeki diğer hayvanların da yararlanabildiği su kaynaklarına dönüştü. Ceylanlar, tilkiler, kuşlar ve yarasalar gibi farklı türler bu noktalardan faydalanmaya başladı.

Eşeklerin etkisi suyla da sınırlı kalmadı.

Eşeklerin etkisi suyla da sınırlı kalmadı.

Hayvanların beslenmesi ve tohumları farklı bölgelere taşıması, bitki örtüsünün gelişmesine katkı sağladı. Dışkıları da toprağa besin sağlayarak bitkilerin büyümesini destekledi.

Bu nedenle İran yaban eşekleri, bölgede adeta birer 'ekosistem mühendisi' haline geldi. Açtıkları su çukurları, başka canlıların da çölde hayatta kalmasına yardımcı olan küçük yaşam alanlarına dönüştü.

Bir zamanlar bölgeden yok olan türün geri dönüşü böylece yalnızca eşeklerin sayısının artmasıyla sınırlı kalmadı. Hayvanlar, yaşadıkları çöl ekosisteminde başka türlerin de yeniden tutunmasına katkı sağlayan bir parçaya dönüştü.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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