Geceleri Anahtarı Kapının Üzerinde Bırakıyorsanız Dikkat

Özellikle sabah anahtarı aramamak veya kapının daha güvenli olduğunu düşünmek için tercih edilen bu yöntem, sanıldığı kadar masum olmayabilir.

Güvenlik açısından asıl belirleyici olan ise anahtarın kapıda bulunup bulunmamasından çok, kullanılan kilit sisteminin özellikleri. Bazı kilitlerde içeride bırakılan anahtar, dışarıdan müdahaleyi zorlaştırırken bazı sistemlerde farklı güvenlik açıkları oluşturabiliyor. Bu nedenle her kapı için geçerli tek bir güvenlik kuralından söz etmek mümkün değil.